В Бурятии чаще всего жалуются на здравоохранение и дороги

За два года работы Центр управления регионом в Бурятии обработал 67 тысяч обращений. В социальных сетях жители Бурятии получили ответы на 28 751 «инцидент». Еще 38 205 жалоб и вопросов поступило через Госуслуги, сообщили в пресс-службе ЦУР.Так, главной темой обращений стало здравоохранение. Более 30 тысяч раз жители республики обратились по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса. Почти 800 раз граждане сообщили о сложностях с электронной записью к врачам. Еще две тысячи обращений касались здравоохранения в целом.В социальных сетях лидировала тема социального обслуживания: от жителей Бурятии поступило более 11 тысяч вопросов по выплатам, пособиям и другим вопросам соцподдержки.Замкнули тройку лидеров дороги. По теме ремонта и их обслуживания поступило более 4 800 обращений. Следом идут вопросы общественного транспорта, ЖКХ и благоустройства.Центр управления регионом в Бурятии – новая структура, которая занимается обращениями граждан и помогает налаживать взаимодействие между органами власти и гражданами. ЦУРы были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина в декабре 2020 года.Одно из главных направлений работы ЦУР – обращения граждан в Интернет. Жалобы и вопросы фиксируются в соцсетях через систему «Инцидент Менеджмент», а также поступают на платформу обратной связи Госуслуг. Затем специалисты ЦУР вместе с ответственными органами предоставляют ответы.«Мы сегодня активно выходим в социальные сети, чтобы быть на связи с нашими жителями. Это существенно упрощает процедуру взаимодействия власти с населением, и это, в первую очередь, должно быть и будет удобно для жителей Бурятии. Мы должны сделать так, чтобы была соблюдена оперативность, и главное – объективность, полнота ответа на обращение. Это достаточно серьезная задача, которая поставлена государством. Мы ее выполняем, и я думаю, будем выполнять в полном объеме, – отмечает зампред правительства Бурятии, руководитель аядминистрации главы республики Баир Цыренов. – Роль ЦУР здесь сложно переоценить. Центр управления регионом является тем проводником, через который мы получаем обращения и предоставляем ответы в сети, и в целом работаем в соцсетях. С вступлением в силу закона о госпабликах, я думаю, ЦУР будет оказывать методическую, организационную и креативную помощь органам госвласти, и будет своего рода мозговым центром всех этих процессов».Все вопросы и обращения ложатся в основу аналитических отчетов. Еженедельно руководитель ЦУР докладывает на планерке главе республики о качестве обратной связи и самых болевых вопросах жителей региона.«ЦУР сегодня становится эффективным инструментом в работе главы Бурятии. Глава видит данные аналитики и социологии, количество обращений в динамике, сами жалобы и вопросы жителей Бурятии. Многие управленческие решения принимаются именно на основе аналитики запросов граждан, даются соответствующие поручения по тем или иным вопросам. Например, такие как выделение дополнительных средств на грейдирование проблемных участков дорог или изменение режима работы поликлиники», – говорит руководитель Центра управления регионом Алексей Доржиев.Еще одним немаловажным направлением работы ЦУР является социология, которая также помогает в формировании решений и предложений по улучшению качества жизни граждан. Тематика исследований выбирается на основе актуальных проблем региона. Результаты также включаются в аналитические доклады, на основе которых принимаются управленческие решения. За два года специалисты по исследованиям провели 65 опросов. Темами социологии становились экономическое состояние республики, общественный транспорт, кибербуллинг, бездомные собаки, экологическая ситуация и многое другое.Для эффективной работы с обращениями ЦУР подключает органы власти к платформе обратной связи. На сегодня через личные кабинеты с жалобами на Госуслугах работают 1 723 организации. Еще 400 сообществ в соцсетях получили статус «госпаблик» в соответствии с законом об обязательном ведении социальных сетей органами власти.Кроме того, ЦУР на постоянной основе проводит обучение специалистов госучреждений для повышения компетенции работы в соцсетях. За два года организовано 88 образовательных мероприятий по качественной подготовке ответов в соцсетях и на Госуслугах, а также по ведению собственных страниц органов власти. Также Центр управления регионом помогает налаживать органам власти связь с гражданами посредством прямых эфиров. За последний год на вопросы жителей Бурятии во время трансляций в соцсетях ответили 30 руководителей различных министерств и главы муниципалитетов.