Общество 14.12.2022 в 15:30

В Бурятии оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки достигла 86,5%

Алексей Цыденов представил меры по предупреждению и ликвидации ЧС Александру Куренкову на совещании в Улан-Удэ
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В Бурятии оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки достигла 86,5%
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков провел в Улан-Удэ пленарное заседание в рамках подведения итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

В заседании приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, руководители 11 регионов и руководящий состав территориальных органов МЧС России, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«В каждом субъекте федерации работает территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Но именно в Сибири и на Дальнем Востоке приходится иметь дело практически со всеми видами природных и техногенных рисков. Сегодня мы подведем итоги нашей совместной работы, направленной на обеспечение безопасности населения, территории и объектов экономики, а также наша задача – определить планы стратегического взаимодействия на следующий год», - отметил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, открывая пленарное заседание.



Глава Бурятии представил в рамках мероприятия меры, применяемые в республике, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Алексей Цыденов отметил, что в Бурятии за последние годы повысилась оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки и значительно уменьшилась площадь лесных пожаров.

«За пожароопасный сезон 2022 года на территории Бурятии зарегистрировано 335 лесных пожаров общей площадью 5 519 гектаров, в том числе два пожара, возникших в зоне контроля, тушение которых прекращено решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС на площади 255 гектаров. Своевременное выявление возгораний и наращивание сил и средств пожаротушения, осуществляемого в рамках межрайонного маневрирования позволило достичь оперативности тушения в первые сутки 86,5%, при плановом значении – 69,4%», - сказал Алексей Цыденов.

В 2022 году на мероприятия по охране лесов от пожаров из средств федерального бюджета было выделено 761,4 млн рублей. Объём финансирования, в 2022 году был увеличен по отношению к 2021 году по наземному мониторингу на 53,8%, по авиационному мониторингу на 44%, по тушению лесных пожаров на 300%.

С начала пожароопасного сезона в республике проводилось наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами - наземное, авиационное патрулирование, мониторинг пожарной опасности при использовании программы ИСДМ-Рослесхоз. С целью оперативного обнаружения лесных пожаров на базе Региональной диспетчерской службы (РДС) в этом году в Бурятии организована работа 30 камер видеомониторинга «Лесохранитель».

«Результаты радуют, эту работу мы продолжим. В 2023 году нами планируется установить дополнительно 10 видеокамер», - подчеркнул Алексей Цыденов.

На особом контроле правительства республики находится реализация на территории республики регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В рамках реализации проекта на 2022 год Бурятии было выделено 96,1 млн рублей. Закуплено 26 единиц техники и 37 единиц оборудования. Вся техника поступила в республиканские лесхозы.

Фото: egov-buryatia.ru
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