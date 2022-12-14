АВТОВАЗ стал титульным партнером пятой «Байкальской мили»

АВТОВАЗ стал титульным партнером Международного фестиваля скорости «Байкальская миля 2023», который пройдет с 7 по 11 марта на льду Байкала в Бурятии, сообщила Кристина Ретани, пресс-секретарь «Байкальской мили 2023».В сезоне 2023 фестиваль-легенда для всех неравнодушных к авто- и мототехнике и высоким скоростям отмечает свой юбилей — пять лет. Уже пятый год подряд устанавливаются уникальные рекорды скорости, участники вступают в борьбу с суровыми погодными условиями и стремятся покорить «байкальскую милю» — 1642 м по ледяной поверхности самого глубокого и чистого озера в мире.Важным событием юбилейного фестиваля станет появление нового зачета – «Формула LADA». Пилоты «Формулы LADA» будут соревноваться на специально подготовленной ледяной трассе в восьми классах, разделенных на автомобили разных моделей и с разным типом привода. При этом для всех классов «Формулы LADA» будет отсутствовать регистрационный взнос.«Фестиваль скорости – это мероприятие для всех желающих, это настоящее «народное» соревнование, в котором шанс на победу есть у каждого. Этот факт роднит «Байкальскую милю» с маркой LADA, которая является одной из основ российского любительского и профессионального автоспорта. Именно LADA становится первой ступенью для многих начинающих автогонщиков. Именно LADA является базой для множества проектов технического творчества. Уверена, что «Байкальская миля» и LADA обеспечат нам уникальное зрелище и новые рекорды», - говорит начальник управления по маркетингу АО «АВТОВАЗ» Анна Курочкина.«Мы благодарны и рады поддержке от АВТОВАЗа, легенды и лидера отечественного автопрома. Вместе мы открываем новую страницу истории «Байкальской мили» и на свет появляется совершенно новый индивидуальный зачет «Формула LADA». Лед Байкала — настоящее испытание своих навыков и возможностей для любого пилота и его техники. С нетерпением будем ждать в новом зачете верных поклонников LADA на всех моделях марки разных лет — от новых авто до ставших уже классикой. На старте надеемся увидеть как опытных гонщиков, так и тех, кто только делает свои первые шаги в гонках» - отмечают организаторы фестиваля скорости «Байкальская миля» Сергей Мальцев и Дмитрий Хитров.В честь юбилея программа фестиваля будет максимально насыщена интересными шоу, новыми яркими участниками, уникальной техникой, которую пилоты уже готовят, выступлениями национальных коллективов и многим другим. На «Байкальскую милю 2023» приглашены звезды российского авто- и мотоспорта, известные блогеры и медийные личности.проходит при поддержке правительства Бурятии, министерства туризма Бурятии и лично главы республики Алексея Цыденова. «Байкальская миля» – это крупнейший в России международный фестиваль скорости на льду. В марте 2019 года на восточном берегу озера Байкал в экстремальных условиях Сибири прошёл первый и единственный в своём роде фестиваль скорости «Байкальская миля», который теперь стал ежегодным. Именно из-за суровых природных условий мероприятие является уникальным в истории авто- и мотоспорта. Основная идея – это установление рекордов скорости на всех возможных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете.В первой «Байкальской миле 2019» приняли участие 27 гонщиков. В 2022 году, в IV Международном фестивале скорости «Байкальская миля», участвовало более 90 пилотов.«Байкальская миля» – это в первую очередь соревнование инженерной мысли, открывающее дорогу любым изобретениям вне зависимости от количества колёс или двигателя. На льду Байкала побывали все – от лыжника с рекордом 197 км/ч до реактивной машины, разогнавшейся на миле до 283,766 км/ч. Фестиваль скорости «Байкальская миля» объединяет всех любителей скорости и новаторских технических решений, путешественников и энтузиастов. На одной стартовой прямой стоят всемирно известные спортсмены и «самоделкины», собравшие своё транспортное средство «на коленке».Когда-то идея устроить отечественный фестиваль скорости, схожий по духу с легендарным Бонневилем, казалась неосуществимой. Сегодня спортсмены и энтузиасты начинают готовиться к «Байкальской миле» за год, а сам фестиваль дополнился грандиозным автопробегом ГрандТур «Байкальская миля», в рамках которого его участники 14 дней путешествуют по специально разработанному маршруту, выполняя по дороге задания и открывая Россию заново – для себя и своих зрителей.Регламент фестиваля «Байкальская миля 2023» будет опубликован в ближайшее время.Фото: baikal.milerace.ru