В районе Бурятии семье мобилизованного помогли школьники





Супруга мобилизованного Светлана очень благодарна подросткам.





"Огромную благодарность выражаю 10 "б" классу БСОШ и Константину Леонидовичу за оказанную помощь" - высказалась жена военнослужащего.









Фото: Баунт-инфо.24/7

В Баунтовском районе в селе Багдарин ученики 10-ого класса местной школы вызвались помочь семье мобилизованного на СВО. Мальчики накололи и сложили дрова несмотря на морозы, ударившие по республике.