Общество 15.12.2022 в 10:18
В районе Бурятии семье мобилизованного помогли школьники
Десятиклассники накололи дрова в сильные морозы
Текст: Евгения Гармаева
В Баунтовском районе в селе Багдарин ученики 10-ого класса местной школы вызвались помочь семье мобилизованного на СВО. Мальчики накололи и сложили дрова несмотря на морозы, ударившие по республике.
Супруга мобилизованного Светлана очень благодарна подросткам.
"Огромную благодарность выражаю 10 "б" классу БСОШ и Константину Леонидовичу за оказанную помощь" - высказалась жена военнослужащего.
Фото: Баунт-инфо.24/7
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