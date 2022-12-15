Общество 15.12.2022 в 10:18

В районе Бурятии семье мобилизованного помогли школьники

Десятиклассники накололи дрова в сильные морозы
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии семье мобилизованного помогли школьники
В Баунтовском районе в селе Багдарин ученики 10-ого класса местной школы вызвались помочь семье мобилизованного на СВО. Мальчики накололи и сложили дрова несмотря на морозы, ударившие по республике.

Супруга мобилизованного Светлана очень благодарна подросткам.

"Огромную благодарность выражаю 10 "б" классу  БСОШ и Константину Леонидовичу  за оказанную помощь" - высказалась жена военнослужащего.


Фото: Баунт-инфо.24/7
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СВО баунтовский район

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