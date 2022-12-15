Общество 15.12.2022 в 12:15

В Бурятии наступило время соискателей работы

Уровень безработицы в республике заметно снизился, на одного безработного приходится до семи-восьми вакансий
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Текст: Номер один
В Бурятии наступило время соискателей работы
Уровень общей безработицы в Бурятии сейчас составляет 6,4% от экономически активного населения. Уровень регистрируемой безработицы – 0,6%. Об этом сообщил в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) заместитель руководителя Республиканского агентства занятости населения Николай Пивоваров.

«Это очень низкий показатель, такого у нас давно не было. Лет десять назад на одного безработного была одна вакансия, а сейчас – до семи-восьми вакансий. Соответственно, сейчас время соискателя. Соискатель выбирает из тех вакансий, которые есть, ориентируясь на уровень заработной платы, социальный пакет, близость к дому и другие критерии», – рассказал заместитель руководителя Республиканского агентства занятости.

К слову, аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, сравнили, как изменились предлагаемые заработные платы в Бурятии в ноябре-декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом, и каким специалистам работодатели готовы платить больше, чем год назад. Выводы любопытны.

В конце года уровень заработной платы в регионе (57 181 руб) оказался на 2% выше общероссийских показателей (55 807 руб) и на 8 267 руб ниже среднего зарплатного предложения в ДФО (65 448 руб).

Аналитика рынка труда показывает, что работодатели Бурятии с начала года сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для соискателей из сферы «Наука, образование» (+54% и 55 375 руб, рост на 19 375 руб с января 2022), «Спорт, фитнес красота» (+21% до 39 273 руб, +6 814 руб), а также в сфере «Транспорт и логистика» (+13,6% до 72 059 руб, рост на 8 645 руб).

Кроме того, по сравнению с январем 2022 выросли доходы в вакансиях сервисных специалистов (+12% и +7 077 руб), в сфере «Закупки» (+11,9%, +4 737 руб) и «Административный персонал» (+11%, +4 246 руб). В целом с начала года местные работодатели увеличили предлагаемую зарплату в 22 из 28 профсфер.

При этом, наблюдается и падение доходов наблюдается в ряде профессиональных областей в Бурятии. Особенно сильно это заметно в сфере «Искусство, развлечения» (-17,6% падение на 6 878 руб с января 2022 года) и «Домашний персонал» (-12%, -6 107 руб).

Самые высокие зарплаты в регионе в преддверии Нового Года зафиксированы в сфере «Добыча сырья» (85 332,5 руб), «Транспорт и логистика» (72 059 руб) и «Высший менеджмент» (в среднем 70 882 руб). Меньше всего предлагают в сфере «Искусство, развлечения» (32 222 руб) и юристы (32 359 руб).

Фото: ЦУР
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