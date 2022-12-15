В Улан-Удэ состоится просветительский марафон по тибетской медицине

Просветительский марафон по тибетской медицине пройдет 17-21 декабря в Улан-Удэ. В ходе него состоятся: обзорный практикум: «Внешние процедуры тибетской медицины» в тибетском центре «Будда медицины», а также публичная лекция: «Тибетская медицина о рождении и смерти», семинар «Женское здоровье: уход за телом и лицом. Теория и практика», мастер-класс: «Тибетская медицина и предпринимательство», сообщает минкультуры республики.Особый интерес вызывает круглый стол: «Пандемия COVID-19 с точки зрения тибетской медицины. Особенности диагностики, методов лечения и профилактики», где будет представлен успешный опыт лечения и профилактики ковида методами тибетской медицины.Целью этого марафона не является превращение слушателей во врачей тибетской медицины, но он дает возможность познакомиться с методами и практической работой специалистов, получить представление об основах, на которых базируется тибетская диагностика и лечение, обрести новый взгляд на причины и условия развития болезни, и главное – научиться противостоять недугам собственными силами, оказывая первую медицинскую помощь себе и своим близким.В Национальной библиотеке Бурятии 20 декабря состоится публичная лекция «Тибетская медицина о рождении и смерти». Тибетская медицина, где сохраняются неизменными древние разъяснения, чётко описывает эти два неизбежных для каждого человека процесса, сводя к минимуму мистическую составляющую и оставляя теософам размышления об этике и табуировании.Все мероприятия проходят в рамках культурно-просветительского проекта «Школа здоровья: 21 шаг к себе». Он нацелен на сохранение и популяризацию методов тибетской медицины, как части традиционного культурного наследия народов, населяющих территорию этнической Бурятии. Главная цель – сделать доступной для широкой аудитории древнюю систему знаний, в основе которой лежит главный трактат тибетской медицины «Джуд Ши» или «Четыре тантры».Проект реализует АНО «Агентство по связям с общественностью Республики Бурятия» при поддержке правительства Бурятии и Центра предпринимательства «Мой Бизнес».Фото: minkultrb.ru