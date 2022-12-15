В Бурятии сотрудники ГИБДД задержали за рулем пьяную автоледи

В Бурятии экипаж ГИБДД в СНТ «Восход» остановил автомобиль «Хонда» для проверки документов. За рулём была женщина с признаками опьянения, а в салоне транспортного средства находились дети, сообщили в республиканском МВД.Инспекторы ДПС пригласили нарушительницу в патрульный автомобиль для проведения процедуры освидетельствования. При проверке документов выяснилось, что по регистрационным учетам в базе данных фотография в водительском удостоверении гражданки не соответствует реальности. Сотрудники ГИБДД предупредили гражданку, что подозревают ее в использовании поддельных документов. 39-летняя женщина не стала отпираться и призналась, что приобрела подделку через Интернет. Кроме того, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и была лишена прав управления транспортными средствами.Автоледи, пойманные за рулем в состоянии опьянения, большой новостью давно не являются. Однако эта «амазонка», похоже, побила все рекорды: в подпитии она села за руль, посадила в салон машины детей, не имея прав на управление транспортным средством.В отношении дерзкой гражданки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов…» и статьей 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Этак, и реальный срок схлопотать можно.Фото: pixabay.com