Общество 15.12.2022 в 13:11

В Бурятии сотрудники ГИБДД задержали за рулем пьяную автоледи

Она оказалась лишенной прав, но показала поддельные, а в салоне ее машины находились дети
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Текст: Номер один
В Бурятии сотрудники ГИБДД задержали за рулем пьяную автоледи
В Бурятии экипаж  ГИБДД в СНТ «Восход» остановил автомобиль «Хонда» для проверки документов. За рулём была женщина с признаками опьянения, а в салоне транспортного средства находились дети, сообщили в республиканском МВД.

Инспекторы ДПС пригласили нарушительницу в патрульный автомобиль для проведения процедуры освидетельствования. При проверке документов выяснилось, что по регистрационным учетам в базе данных фотография в водительском удостоверении гражданки не соответствует реальности. Сотрудники ГИБДД предупредили гражданку, что подозревают ее в использовании поддельных документов. 39-летняя женщина не стала отпираться и призналась, что приобрела подделку через Интернет. Кроме того, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и была лишена прав управления транспортными средствами.

Автоледи, пойманные за рулем в состоянии опьянения, большой новостью давно не являются. Однако эта «амазонка», похоже, побила все рекорды: в подпитии она села за руль, посадила в салон машины детей, не  имея прав на управление транспортным средством.

В отношении дерзкой гражданки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов…» и статьей 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Этак, и реальный срок схлопотать можно.

Фото: pixabay.com
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