В Бурятии ищут двух подростков

В Бурятии сотрудники ОМВД России по Баргузинскому району разыскивают двоих воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в селе Баргузин: 15-летнего Дмитрия Каданцева и 14-летнего Михаила Трифонова, сообщили в республиканском МВД9 декабря около 13.00 ушел из социального учреждения в школу и не вернулся.Его приметы: европейской внешности, на вид 13-14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения.Был одет: трико спортивные, куртка, шапка и кроссовки черного цвета.самовольно покинул территорию соцучреждения 13 декабря около 17.00.Приметы несовершеннолетнего: европейской внешности, на вид 17-18 лет, рост 170 см, худощавого телосложения.Был одет: трико спортивные светло-серого цвета, куртка и шапка черные, кроссовки белого цвета.Оба подростка ранее уходили.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении просьба незамедлительно сообщитьФото: Лиза Алерт и МВД по Бурятии