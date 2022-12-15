Общество 15.12.2022 в 19:27
В Бурятии ищут двух подростков
Это воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Текст: Номер один
В Бурятии сотрудники ОМВД России по Баргузинскому району разыскивают двоих воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в селе Баргузин: 15-летнего Дмитрия Каданцева и 14-летнего Михаила Трифонова, сообщили в республиканском МВД
Михаил Трифонов 9 декабря около 13.00 ушел из социального учреждения в школу и не вернулся.
Его приметы: европейской внешности, на вид 13-14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения.
Был одет: трико спортивные, куртка, шапка и кроссовки черного цвета.
Дмитрий Каданцев самовольно покинул территорию соцучреждения 13 декабря около 17.00.
Приметы несовершеннолетнего: европейской внешности, на вид 17-18 лет, рост 170 см, худощавого телосложения.
Был одет: трико спортивные светло-серого цвета, куртка и шапка черные, кроссовки белого цвета.
Оба подростка ранее уходили.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)396-91-94, 8(30131)41-432 или 102 (112).
Фото: Лиза Алерт и МВД по Бурятии
Михаил Трифонов 9 декабря около 13.00 ушел из социального учреждения в школу и не вернулся.
Его приметы: европейской внешности, на вид 13-14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения.
Был одет: трико спортивные, куртка, шапка и кроссовки черного цвета.
Дмитрий Каданцев самовольно покинул территорию соцучреждения 13 декабря около 17.00.
Приметы несовершеннолетнего: европейской внешности, на вид 17-18 лет, рост 170 см, худощавого телосложения.
Был одет: трико спортивные светло-серого цвета, куртка и шапка черные, кроссовки белого цвета.
Оба подростка ранее уходили.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)396-91-94, 8(30131)41-432 или 102 (112).
Фото: Лиза Алерт и МВД по Бурятии