Общество 15.12.2022 в 19:27

В Бурятии ищут двух подростков

Это воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
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Текст: Номер один
В Бурятии ищут двух подростков
В Бурятии сотрудники ОМВД России по Баргузинскому району разыскивают двоих воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в селе Баргузин: 15-летнего Дмитрия Каданцева и 14-летнего Михаила Трифонова, сообщили в республиканском МВД

Михаил Трифонов 9 декабря около 13.00 ушел из социального учреждения в школу и не вернулся.



Его приметы: европейской внешности, на вид 13-14 лет, рост 155 см, худощавого телосложения.

Был одет: трико спортивные, куртка, шапка и кроссовки черного цвета.

Дмитрий Каданцев самовольно покинул территорию соцучреждения 13 декабря около 17.00.



Приметы несовершеннолетнего: европейской внешности, на вид 17-18 лет, рост 170 см, худощавого телосложения.

Был одет: трико спортивные светло-серого цвета, куртка и шапка черные, кроссовки белого цвета.

Оба подростка ранее уходили.

При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)396-91-94, 8(30131)41-432 или 102 (112).

Фото: Лиза Алерт и МВД по Бурятии
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