Общество 16.12.2022 в 13:55

Жители Улан-Удэ могут остаться без света в новогоднюю ночь

В городе растет количество отключений электроснабжения
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Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ могут остаться без света в новогоднюю ночь
В Улан-Удэ только за 15 декабря зарегистрировано восемь отключений на сетях электроснабжения. При этом продолжительность по некоторым отключениям составила более семи часов.

Как сообщили в мэрии города, такая частота отключений ставит под вопрос готовность энергетиков к прохождению отопительного сезона.

«В новогодние праздники, когда традиционно увеличивается нагрузка на сети, это может привести к тому, что горожане будут сидеть без электричества. Пиковые нагрузки показывают: где тонко, там и рвётся», - предупреждают чиновники в официальном Телеграм-канале городской администрации.

Фото: «Номер один»
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