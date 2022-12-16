Общество 16.12.2022 в 13:55
Жители Улан-Удэ могут остаться без света в новогоднюю ночь
В городе растет количество отключений электроснабжения
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ только за 15 декабря зарегистрировано восемь отключений на сетях электроснабжения. При этом продолжительность по некоторым отключениям составила более семи часов.
Как сообщили в мэрии города, такая частота отключений ставит под вопрос готовность энергетиков к прохождению отопительного сезона.
«В новогодние праздники, когда традиционно увеличивается нагрузка на сети, это может привести к тому, что горожане будут сидеть без электричества. Пиковые нагрузки показывают: где тонко, там и рвётся», - предупреждают чиновники в официальном Телеграм-канале городской администрации.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в мэрии города, такая частота отключений ставит под вопрос готовность энергетиков к прохождению отопительного сезона.
«В новогодние праздники, когда традиционно увеличивается нагрузка на сети, это может привести к тому, что горожане будут сидеть без электричества. Пиковые нагрузки показывают: где тонко, там и рвётся», - предупреждают чиновники в официальном Телеграм-канале городской администрации.
Фото: «Номер один»
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