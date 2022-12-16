Жители Улан-Удэ могут остаться без света в новогоднюю ночь

В Улан-Удэ только за 15 декабря зарегистрировано восемь отключений на сетях электроснабжения. При этом продолжительность по некоторым отключениям составила более семи часов.Как сообщили в мэрии города, такая частота отключений ставит под вопрос готовность энергетиков к прохождению отопительного сезона.«В новогодние праздники, когда традиционно увеличивается нагрузка на сети, это может привести к тому, что горожане будут сидеть без электричества. Пиковые нагрузки показывают: где тонко, там и рвётся», - предупреждают чиновники в официальном Телеграм-канале городской администрации.Фото: «Номер один»