Монгольские рокеры из The Hu выступали на родине The Who

В Лондоне посольство Монголии в Великобритании совместно с рок-группой The Hu организовало презентацию ее альбома, сообщает МОНЦАМЭ. Группа находилась в Великобритании и Ирландии на заключительном этапе тура, выступая с концертами в Дублине, Манчестере, Лидсе, Ноттингеме, Кардиффе, Бирмингеме, Белфасте и Глазго с 28 ноября по 7 декабря.Открывая презентацию музыкального альбома, посол Монголии Б.Энхсух подчеркнул, что эта известная рок-группа создала свой собственный музыкальный жанр «хунну-рок» (рок гуннов) и сыграла важную роль в продвижении богатой культуры, наследия и истории Монголии через свои песни, подняв репутацию своей страны.Группа The Hu впервые совершила турне по Великобритании и европейским странам в 2019 году и выпустила свой первый альбом под названием The Gereg.Песни монгольской рок-группы The Hu несколько раз возглавляли хит-парад 100 лучших рок песен Billboard по критерии наиболее часто скачиваемой музыки. Также их первый альбом «Gereg» за полмесяца возглавил мировые музыкальные чарты.— британская рок-группа, сформированная в 1964 году. Первоначальный состав состоял из Пита Таунсенда, Роджера Долтри, Джона Энтвистла и Кита Муна. Группа приобрела огромный успех за счёт неординарных концертных выступлений и считается одной из самых влиятельных групп 60-х и 70-х годов[ и одной из величайших рок-групп всех времён.основана в 2016 году в Улан-Баторе, Монголия. Группа сочетает хэви-метал и традиционное монгольское горловое пение. Некоторые из текстов группы включают старые монгольские военные крики и поэзию. Их первые два видео (Yuve Yuve Yu и Wolf Totem) сразу же распространились по всему миру, собрав более 30 миллионов просмотров . Взрывная реакция на The Hu привела к появлению ряда статей о группе в международных СМИ, таких как NPR , ET India Times , Playboy Mexico, Jack Canal + Fr , Hong Kong 01, DW News Germany и других.Фото: montsame.mn