Общество 17.12.2022 в 18:05
В Бурятии жители Бичурского района объединились для помощи землякам
Бичуряне купили для участников СВО автомобиль УАЗ-Патриот
Текст: Номер один
Жители и организации Бичурского района собрали 700 тыс рублей в помощь землякам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. К месту передачи посылок, гуманитарной помощи, писем солдатам из Бурятии выехал заместитель главы муниципалитета Артем Митапов.
Представитель «Боевого братства Бурятии» Батор Цыбикмитов, заместитель главы Бичурского района Артем Митапов, шаман из бичурского улуса Шанага Бато Дондуков
- В Крыму мы приобрели для наших военнослужащих автомобиль УАЗ-Патриот, – рассказал он. – В него погрузили закупленное обмундирование, бинокли, медицинские препараты и другие вещи по заявкам земляков. Со всем этим прибыли на Перекопский перешеек, где находится пункт передачи. Там установлена бурятская юрта. В этом месте все проезжающие в зону СВО могут бесплатно отдохнуть, помыться, перекусить, отведав вкусных бууз.
Представители Бурятии привезли с собой письма солдатам из разных районов республики. В частности, от школьников Новокижингинска, Кяхты, коллектива Кяхтинского военного госпиталя и других.
В самое ближайшее время состоится передача автомобиля и груза военным.
Представитель «Боевого братства Бурятии» Батор Цыбикмитов, заместитель главы Бичурского района Артем Митапов, шаман из бичурского улуса Шанага Бато Дондуков
- В Крыму мы приобрели для наших военнослужащих автомобиль УАЗ-Патриот, – рассказал он. – В него погрузили закупленное обмундирование, бинокли, медицинские препараты и другие вещи по заявкам земляков. Со всем этим прибыли на Перекопский перешеек, где находится пункт передачи. Там установлена бурятская юрта. В этом месте все проезжающие в зону СВО могут бесплатно отдохнуть, помыться, перекусить, отведав вкусных бууз.
Представители Бурятии привезли с собой письма солдатам из разных районов республики. В частности, от школьников Новокижингинска, Кяхты, коллектива Кяхтинского военного госпиталя и других.
В самое ближайшее время состоится передача автомобиля и груза военным.
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