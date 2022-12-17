Общество 17.12.2022 в 18:05

В Бурятии жители Бичурского района объединились для помощи землякам

Бичуряне купили для участников СВО автомобиль УАЗ-Патриот
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Текст: Номер один
В Бурятии жители Бичурского района объединились для помощи землякам
Жители и организации Бичурского района собрали 700 тыс рублей в помощь землякам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. К месту передачи посылок, гуманитарной помощи, писем солдатам из Бурятии выехал заместитель главы муниципалитета Артем Митапов. 

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Представитель «Боевого братства Бурятии» Батор Цыбикмитов, заместитель главы Бичурского района Артем Митапов, шаман из бичурского улуса Шанага Бато Дондуков

- В Крыму мы приобрели для наших военнослужащих автомобиль УАЗ-Патриот, – рассказал он. – В него погрузили закупленное обмундирование, бинокли, медицинские препараты и другие вещи по заявкам земляков. Со всем этим прибыли на Перекопский перешеек, где находится пункт передачи. Там установлена бурятская юрта. В этом месте все проезжающие в зону СВО могут бесплатно отдохнуть, помыться, перекусить, отведав вкусных бууз.  

Представители Бурятии привезли с собой письма солдатам из разных районов республики. В частности, от школьников Новокижингинска, Кяхты, коллектива Кяхтинского военного госпиталя и других. 

В самое ближайшее время состоится передача автомобиля и груза военным. 

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