В Бурятии жители Бичурского района объединились для помощи землякам

Представитель «Боевого братства Бурятии» Батор Цыбикмитов, заместитель главы Бичурского района Артем Митапов, шаман из бичурского улуса Шанага Бато Дондуков

Жители и организации Бичурского района собрали 700 тыс рублей в помощь землякам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. К месту передачи посылок, гуманитарной помощи, писем солдатам из Бурятии выехал заместитель главы муниципалитета Артем Митапов.- В Крыму мы приобрели для наших военнослужащих автомобиль УАЗ-Патриот, – рассказал он. – В него погрузили закупленное обмундирование, бинокли, медицинские препараты и другие вещи по заявкам земляков. Со всем этим прибыли на Перекопский перешеек, где находится пункт передачи. Там установлена бурятская юрта. В этом месте все проезжающие в зону СВО могут бесплатно отдохнуть, помыться, перекусить, отведав вкусных бууз.Представители Бурятии привезли с собой письма солдатам из разных районов республики. В частности, от школьников Новокижингинска, Кяхты, коллектива Кяхтинского военного госпиталя и других.В самое ближайшее время состоится передача автомобиля и груза военным.