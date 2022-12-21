В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» купили автомобиль для батальона «Байкал»

21 декабря директор городского «Водоканала» Дмитрий Скакалин и руководитель профсоюза Татьяна Золотарева передали от коллектива предприятия батальону «Байкал», который находится в зоне проведения СВО, автомобиль УАЗ 2206. Он был приобретен на личные средства сотрудников «Водоканала» за 450 тысяч рублей.- Мы поддерживаем проведение спецоперации на Украине и, конечно, наших бойцов. Уже неоднократно коллектив предприятия оказывал финансовую и гуманитарную помощь военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой. Как говорится, когда мы едины - мы непобедимы, - сказал директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин.По словам руководства предприятия, идея приобрести «уазик» пришла именно от коллектива, поскольку один из сотрудников был мобилизован для участия в спецоперации.- На нас вышел коллега, который до мобилизации работал слесарем на сетях водоотведения в «Водоканале», с просьбой о том, что в их роту фельдшеру требуется дополнительный автомобиль для транспортировки раненных ребят. Коллектив предприятия откликнулся моментально. Благодарим каждого, кто участвовал и внёс свой личный вклад в приобретение этого автомобиля. Верим, что он принесёт много пользы нашим военным, - рассказала руководитель профсоюзной организации «Водоканала» Татьяна Золотарева.На реализацию инициативы потребовалось почти два месяца - на сбор средств, поиск нужного автотранспорта и на оформление необходимых документов. В ближайшее время спецтранспорт будет доставлен в зону проведения СВО.Фото: МУП «Водоканал»