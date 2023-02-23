Бурятия усиливает «линию обороны» от туризма, подрывающего природу

Министр экономики Екатерина Кочетова в недавнем прямом эфире назвала туризм в числе трех наиболее перспективных, по ее мнению, сфер в Бурятии. Желание республиканских властей, чтобы туризм активно развивался, давно не секрет. Создано даже целое министерство туризма. Но ведь поток отдыхающих начинает бить по природе Бурятии. Данный негативный факт тоже всем известен, и этому явлению надо противостоять. Хорошо бы ухитриться сделать так, чтобы турпоток не разрушал природный потенциал территорий, на которые он направлен. Бурятия еще не стала мировым центром отдыха, однако жители республики, даже при нынешнем масштабе туризма, видят поистине вопиющие случаи. Турпоток бьет природу «под дых» даже на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).Казалось бы, нацпарк или иная ООПТ в Бурятии не должен получать ущерб от отдыхающих. Подобные территории специально выделены для внимательного присмотра за природой. Теоретически там все должно быть нормально. А на практике в нашей Бурятии толпы туристов вытаптывают и нацпарк. Разумеется, не полностью, а частично. Однако это как-то мало успокаивает.Рассмотрим Забайкальский нацпарк. В нем на берегу Баргузинского залива Байкала (на Чивыркуйском перешейке) есть местность Мягкая Карга. Она очень популярна. Жаждущие отдохнуть на природе едут тысячами.- На местности расположен кемпинг с 80 оборудованными туристическими стоянками. В 2021 году услугами кемпинга воспользовалось 5 845 человек, а в 2022 году – 5 900 человек, - рассказали «Номер один» в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которое курирует нацпарк и ряд иных ООПТ.Это официальная статистика. При этом количество автотранспорта не отслеживается. Масштабная турнагрузка на природу привела к плачевным результатам. Туристы прут как стадо слонов.«В связи с тем, что данная местность пользуется большой популярностью среди отдыхающих, в последние годы наблюдалось сильное антропогенное воздействие на почвенно-растительный покров», - ранее сообщало ФГБУ.В 2018 году на части Мягкой Карги вынуждены ввести ограничения – 11% ее площади провозгласили участком покоя. До такой степени там туристы повредили экосистему. Он ограничен урезом воды и кромкой основной грунтовой дороги, ведущей в Монахово. В настоящее время в «Подлеморье» не берут на себя смелость прогнозировать, даже ориентировочно, в каком году режимное ограничение для туристов будет снято.Мониторинг показывает, что природа понемногу приходит в себя. Растительные сообщества на участке покоя находятся на начальной стадии восстановления. Улучшились показатели общего проективного покрытия, видового состава растений. В большинстве ценопопуляций возрастная структура восстанавливается до полночленной.Поясним, полночленная ценопопуляция растений характеризуется наличием всех возрастных состояний - от проростков и далее. Изучая возрастную структуру, можно проанализировать жизнеспособность популяции, способность к самовосстановлению и самоподдержанию.- Если провести аналогию с участками покоя в охотхозяйствах, то там возможно спрогнозировать сроки восстановления популяций животных. А в случае с растительным миром слишком много факторов оказывают влияние на процесс. Работа ведется, а как будет идти восстановление, покажет время. На данный момент площадь участка покоя составляет 500 000 квадратных метров (или 50 гектаров), - сдержанно отметили в «Заповедном Подлеморье» нашему изданию.Участок снабдили указателями «Внимание! Участок покоя! Посещение запрещено». На наш взгляд, к указателям надо добавить что-то вроде бетонных блоков по периметру участка, чтобы никто не проехал. Но в «Подлеморье» настроены иначе.- Это ООПТ, и принятые меры не должны нести ей вред. Указатели и знаки – доступный мягкий способ донести до посетителей нужную информацию без угрозы для мира растений и животных, в отличие от бетонных блоков, - считают в ФГБУ.Прежде всего на участке покоя убрали признаки туринфраструктуры, в том числе самодельной, перекрыли все удобные съезды с дорог общего пользования. Хотели, чтобы место визуально выглядело диким. Со временем, по словам представителей ФГБУ, участок покоя стал восприниматься туристами как само собой разумеющееся. «Информационные знаки выполнили и до сих пор выполняют свою функцию», - отметили нам.А пока стала вызывать вопросы зона, прилегающая к участку покоя. Она покрыта стихийными дорогами (несмотря на шлагбаумы, запрещающими съезд с главной дороги) и стоянками. Страдает растительный покров. Работники «Подлеморья» отмечают мусор, эрозию почв. В прошлом году был поднят вопрос о присоединении этой зоны к участку покоя.В декабре 2022 года научно-технический совет «Заповедного Подлеморья» решил пока не расширять участок. За тревожащей зоной продолжают наблюдать ученые. Ближайшее обследование намечено на июнь 2023 года.Описанное происходит, повторим, в нацпарке. Обычные же общедоступные территории, как мы понимаем, защищены от толп отдыхающих куда слабее. Найти «золотую середину» между туризмом и защитой природы нелегко.Несколько лет назад «Номер один» рассказывал читателям об итогах обследования учеными более 25 местностей на бурятском побережье Байкала, где бывает много отдыхающих. Некоторые выводы уже тогда очень тревожили. Самым проблемным был Прибайкальский район. Ужасные участки деградации природы были, к примеру, в районе турзоны «Байкальская гавань».Интересный природный объект - валун Черепаха. Он включен в экскурсионные маршруты по побережью Байкала, и в связи с его популярностью в районе валуна фактически уничтожается почвенный и растительный покров.«По показателю вытоптанности в районе Черепахи мы зафиксировали четвертую, а местами даже пятую стадию, то есть практически отсутствует растительность. На территории уже есть овраги», - рассказывали тогда ученые.Пороговая стадия – третья. После нее речи о самовосстановлении, увы, не идет. Без участия человека спасти такие участки не получится. Об исследовании в «Номер один» была опубликована большая статья.Бурятия должна обороняться от туризма такого пошиба. Надо, чтобы природу было легче защищать. Республика, кажется, начала усиливать «линию обороны». Как сообщил «Номер один» Антон Будунов, замминистра природных ресурсов Бурятии, ведомство ведет работу в направлении возможного расширения сети региональных особо охраняемых природных территорий.Пример, как на охраняемой территории вытаптывают Мягкую Каргу, конечно, негативен и удручает патриотов республики. Но все равно внутри «крепости» со статусом ООПТ легче установить баланс между туризмом и природой, нежели за ее границами.- По итогам проведенной работы сформировано 16 дополнительных участков рекреационных местностей общей площадью 5,5 тыс. гектаров, - рассказал «ресурсный» чиновник.В список потенциальных ООПТ вошли в том числе побережье Байкала от участка ОЭЗ «Пески» до Турки, местность на отрезке от села Турка до Горячинска (вблизи природного объекта Черепаха), местность вблизи села Максимиха и др.Рассматривалось 16 мест, но пока работа сосредоточилась на подготовке документов по 12. Четыре локации отложены по разным причинам. К примеру, зона под названием «Сердце Мамая» может войти в турзону «Байкальская гавань», и чиновники теперь не рассматривают указанное место для организации ООПТ. Окончательное решение о создании новых республиканских ООПТ не принято. Предстоят согласования, в том числе с федеральными структурами. От прогноза - удастся ли все согласовать со всеми - в Минприроды Бурятии воздержались. Но отметили, что процесс продолжится активно и в 2023 году.Задуманные 12 ООПТ будут иметь рекреационную направленность, что разрешено законом. Им предстоит выполнить двойную задачу - сохранение озера Байкал и обеспечение цивилизованного доступа к отдыху на побережье (минимизируя негативное влияние). Так, в ООПТ инспекторы будут следить за соблюдением режима пребывания туристов.Из последних турновостей выделим обращение работников «Заповедного Подлеморья» к туристам. В котором их призывают вести себя цивилизованно.- Рыбалка, ледяные гроты, термальные источники и бесконечная красота природы в зимнем обличье еще долго будут радовать гостей и жителей нашего края. Испортить незабываемые впечатления могут только следы пребывания человека. Увы, все чаще мы стали замечать их в точках притяжения туристов, - говорят подлеморцы.Шокирует, что отдыхающие справляют нужду прямо в гротах. «Гроты не туалет», - обращаются к таким гражданам в «Заповедном Подлеморье».Фото: «Номер один»