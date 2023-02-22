Глава Бурятии: «Когда идет СВО, «защитник Отечества» звучит по-другому»

Митинг памяти о тех, кто сражался за Родину, состоялся в Улан-Удэ 22 февраля в преддверии Дня защитника отечества. Участники акции почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу Победы и памятнику дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Сегодня, когда идёт специальная военная операция, «защитник Отечества» звучит по-другому. Мы каждый год отмечали 23 февраля, мы каждый год отмечали наших защитников. Но сегодня мы особенно чётко, особенно ярко понимаем, что значит защищать свою родину. Я хочу сказать слова благодарности всем нашим кадровым военным, которые с первого дня принимают участие в специальной военной операции, нашим добровольцам, которые во разных батальонах добровольно принимают участие в СВО, нашим мобилизованным, которые не спрятались, а встали в строй, и представителям всех силовых органов. Военным медикам, железнодорожникам, водителям, волонтерам, строителям – всем, чей труд сегодня там, на передовой, обеспечивает защиту нашего Отечества», - обратился к участникам митинга глава Бурятии Алексей Цыденов.Глава республики отметил, что Россия на своем историческом пути не раз преодолевала трудности, создаваемые недружественными странами, но, благодаря сплоченности, отражала любой удар:«Не раз в истории нашей стране бросался вызов. Не раз мы стояли на пороге судьбоносных решений и испытаний, но мы всегда справлялись. Я хочу сказать молодым ребятам, которые сейчас стоят здесь. Ребята, у вас впереди хорошее будущее, потому что вы живёте в сильной, свободной стране, вы живёте в России. Мы со всем справимся, как справлялись всегда, и справимся в этот раз. Победа будет за нами!».Фото: egov-buryatia.ru