Общество 22.02.2023 в 17:54

Глава Бурятии: «Когда идет СВО, «защитник Отечества» звучит по-другому»

В Улан-Удэ прошел митинг в преддверии 23 февраля с возложением цветов к Мемориалу Победы
A- A+
Текст: Номер один
Глава Бурятии: «Когда идет СВО, «защитник Отечества» звучит по-другому»
Митинг памяти о тех, кто сражался за Родину, состоялся в Улан-Удэ 22 февраля в преддверии Дня защитника отечества. Участники акции почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу Победы и памятнику дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Сегодня, когда идёт специальная военная операция, «защитник Отечества» звучит по-другому. Мы каждый год отмечали 23 февраля, мы каждый год отмечали наших защитников. Но сегодня мы особенно чётко, особенно ярко понимаем, что значит защищать свою родину. Я хочу сказать слова благодарности всем нашим кадровым военным, которые с первого дня принимают участие в специальной военной операции, нашим добровольцам, которые во разных  батальонах  добровольно принимают участие в СВО, нашим мобилизованным, которые не спрятались, а встали в строй, и представителям всех силовых органов. Военным медикам, железнодорожникам, водителям, волонтерам, строителям – всем, чей труд сегодня там, на передовой, обеспечивает защиту нашего Отечества», - обратился к участникам митинга глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава республики отметил, что Россия на своем историческом пути не раз преодолевала трудности, создаваемые недружественными странами, но, благодаря сплоченности, отражала любой удар:

«Не раз в истории нашей стране бросался вызов. Не раз мы стояли на пороге судьбоносных решений и испытаний, но мы всегда справлялись. Я хочу сказать молодым ребятам, которые сейчас стоят здесь. Ребята, у вас впереди хорошее будущее, потому что вы живёте в сильной, свободной стране, вы живёте в России. Мы со всем справимся, как справлялись всегда, и справимся в этот раз. Победа будет за нами!».

Фото: egov-buryatia.ru

Теги
дата день защитника отечества митинг

Все новости

Два человека получили ожоги на пожаре в Улан-Удэ
25.02.2023 в 16:06
Бурятию накроют метели и снегопады
25.02.2023 в 15:01
В Бурятии пенсионер сорвался с крыши, пытаясь потушить пожар
25.02.2023 в 10:13
В Бурятии автомобиль полицейского протаранил Дом культуры, трое погибли
25.02.2023 в 09:50
Глава Бурятии попал под санкции
25.02.2023 в 09:32
Глава Бурятии навестил раненых военных
25.02.2023 в 08:59
На Байкале столкнулись автомобиль и судно на воздушной подушке
25.02.2023 в 08:35
В Бурятии поставку свежего навоза под огурцы могут заблокировать
25.02.2023 в 08:00
С жителей Бурятии дерут три шкуры за подключение к электросетям
25.02.2023 в 07:00
В Бурятии резко подорожал лук
24.02.2023 в 12:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
Бурятию накроют метели и снегопады
Ухудшение погоды ожидается с 26 февраля
25.02.2023 в 15:01
В Бурятии поставку свежего навоза под огурцы могут заблокировать
Решение депутатов вызвало серьезную озабоченность у дачников
25.02.2023 в 08:00
С жителей Бурятии дерут три шкуры за подключение к электросетям
Энергетический монополист «хоронит» федеральную программу «Чистый воздух»?
25.02.2023 в 07:00
Оформление европротокола онлайн
Как это сделать через приложение?
24.02.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru