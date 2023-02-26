Максим Решетников призвал инвесторов активнее «вливаться» в «Байкальскую гавань»

Министр экономического развития России Максим Решетников посетил сегодня в Бурятии особую экономическую зону «Байкальская гавань». Министр посмотрел строящиеся отели на территории ОЭЗ, провел рабочее совещание с резидентами экономической зоны, а также принял участие в подписании соглашения между правительством республики и резидентом ОЭЗ, предполагающим строительство многофункционального туристского комплекса «Green Flow Yacht Resort».«В ОЭЗ «Байкальская гавань» отличные возможности для резидентов - здесь большая площадь, при этом единое планирование инфраструктуры и мастер-планирование в целом. Все это дает возможность сделать курорт даже не российского, мирового уровня. Сейчас здесь применяется весь комплекс федеральных решений, также Бурятия получает поддержку в рамках Дальневосточной программы. Поэтому здесь уникальные возможности для развития инвестпроектов. Призываю инвесторов активнее «вливаться» в ОЭЗ, с нашей стороны мы готовы оказывать поддержку на федеральном уровне, на уровне республики», - отметил Максим Решетников в ходе встречи с резидентами «Байкальской гавани».Также министр посетил строительную площадку одного из крупнейших инвесторов ОЭЗ «Байкальская гавань» компании «Грин Флоу Байкал».«В 2021 году резидент ОЭЗ – компания «Грин Флоу Байкал» завершила прохождение государственных экспертиз и получила разрешение на строительство отеля на 153 номера на участке «Турка». Открытие строительной площадки состоялось 30 октября 2021 года. Сейчас строительство ведется в ежедневном режиме, наши резиденты ждут высокий строительный сезон, чтобы продолжить строительство с еще большим размахом, все экологические требования резидентом соблюдаются», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.В рамках проекта резидентом планируется строительство отеля на 153 номера, включая 3 конференц-зала в составе гостиничного комплекса, строительство оздоровительного комплекса, обустройство парковой зоны, строительство парковки, строительство ресторана, строительство детского центра, создание 213 новых рабочих мест, рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.В этот день на площадке ОЭЗ «Байкальская гавань» состоялось подписание соглашения с еще одним резидентом - ООО «Путник Сибирь». Глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор проекта Александр Тертычный и генеральный директор АО ОЭЗ Максим Шарипов подписали трехстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса, включающего яхт-клуб, отель, школу водных видов спорта и ряд других объектов туристической инфраструктуры.«Несмотря на высокий потенциал яхтенного туризма, в России он не развит в достаточной степени. На Байкале практически нет стоянок для судов, поэтому строительство этого комплекса станет толчком для развития водного туризма в регионе», - рассказал генеральный директор проекта Александр Тертычный.Как отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, появление развитой инфраструктуры позволит туристам и гостям курорта посетить уникальные места и природные достопримечательности. Расширение присутствия в регионах России и увеличение доли номерного фонда в полной мере соответствует стратегии развития Cosmos Hotel Group.«Особенность российского гостиничного рынка - его неоднородность вследствие региональных особенностей. Существует диспропорция между столичными и региональными городами и курортами по обеспеченности гостиничными номерами. А федеральные меры поддержки, безусловно, дают импульс к развитию не только отдельно взятых отельных проектов, но и регионов в целом», - прокомментировал Александр Биба.Фото: egov-buryatia.ru/