Общество 01.03.2023 в 16:07

В Улан-Удэ задержан матереубийца

Пьяный 33-летний сын нанес своей 69-летней матери множество ударов острым предметом  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан матереубийца
В Улан-Удэ вечером 27 февраля в квартире одного из домов на улице им. Пушкина обнаружено тело 69-летней пожилой женщины с  многочисленными повреждениями в области головы и конечностей. По подозрению в совершении  преступления на месте происшествия задержан 33-летний ранее судимый сын покойной женщины.

В ходе проведенного допроса мужчина дал показания об обстоятельствах учиненной им расправы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, подозреваемый проживал в квартире вместе с пожилой матерью и сожительницей. В течение нескольких дней до происшествия они втроем употребляли спиртные напитки. А 26 февраля после произошедшей на фоне алкогольного опьянения бытовой ссоры мужчина нанес матери острым предметом множество ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая спустя некоторое время скончалась на месте происшествия.

Сын с сожительницей после этого продолжили распивать спиртное. Следующим вечером к ним в гости пришел знакомый. Обнаружив тело женщины, он сразу позвонил в правоохранительные органы. Прибывшие в квартиру сотрудники  Росгвардии  задержали подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы.  

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: «Номер один»
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