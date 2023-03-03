Власти Бурятии заменят некорректные вывески

Русскоязычные версии вывесок написаны правильно. Но по поводу бурятскоязычных есть нарекания. К примеру, на вывеске Хурала написано «БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН АРАДАЙ ХУРАЛ», тогда как сейчас слово «республикын» является некорректным. Следует написать «БУРЯАД УЛАСАЙ АРАДАЙ ХУРАЛ». То же самое и по вывеске главы республики.





В мае 2023 года республика будет отмечать 100-летний юбилей с момента образования. В честь круглой даты намечено провести немало памятных, а также торжественных мероприятий. Идет подготовка к празднованию. В том числе она коснется всевозможных вывесок на административных зданиях, в которых располагаются различные органы власти. Внимательные жители Улан-Удэ давно заметили, что в самом центре города на вывесках на бурятском языке до сих пор используется некорректный вариант бурятского языка.К примеру, возле входа в здание Хурала, расположенное на улице Сухэ-Батора, висят вывески главы Республики Бурятия и Народного Хурала Республики Бурятия. Они выполнены на русском и бурятском.Сейчас власти планируют исправить лингвистические неточности.11 января зампред правительства республики Баир Цыренов выпустил распоряжение, согласно которому вывески на административных зданиях следует привести в соответствие с официально принятым сегодня вариантом бурятского языка.Распоряжение касается всех зданий, находящихся в оперативном ведении ГКУ «Хозяйственно-транспортный комплекс администрации главы РБ и правительства РБ».В настоящее время ГКУ проводит расчет сметной стоимости работ, необходимых для изготовления новых информационных вывесок. Но когда вывески будут заменены и каков будет источник финансирования предполагаемого обновления, информацией об этом ГКУ не располагает.За три месяца до юбилейного дня рождения республики не знать, успеют ли заменить устаревшие вывески к дате, это, конечно, грустно. Видимо, не исключено, что не успеют.Что касается финансирования, то, учитывая непростые времена, дефицитность бюджета Бурятии, было бы хорошо, если бы средства, необходимые для обновления бурятскоязычной вывески Народного Хурала, собрали депутаты Хурала. Их больше 60 человек, а парламентскую вывеску у входа надо поменять одну.К юбилею республики также необходимо скорректировать надпись на стеле с фотографиями, которая многие годы находится близ здания мэрии Улан-Удэ на площади Советов. Надпись «УЛАН-УДЭ – СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» там тоже выполнена на двух языках.Но в «бурятском» варианте использовано устаревшее слово «РЕСПУБЛИКЫН». Надпись следует срочно осовременить, но никаких действий в этом направлении не отмечается.Фото: «Номер один»