«Боимся, что подъезд обрушится»

Прошло некоторое время. Вопрос поднял в Viber-чате еще один обеспокоенный житель.







Рядом большая ржавая железяка. Это останки плафона от фонаря советской эпохи, освещавшего тротуар у подъезда. Никто «достопримечательность» не убирает. Подозреваем, ждут, когда крепления сгниют и остов сам брякнется на асфальт, откуда его сметет дворник... Действительно, зачем напрягаться, свинчивать экс-фонарь. Придет время – упадет сам.





- А в теплое время проходим здесь через завесу капель, струек воды. Над подъездом сделали козырек. В дождь с него стекает вода. Надо было сделать еще водоотвод, чтобы не капало на людей. Этого не сделано, только обещают, - констатирует Дарима Чагдурова.











В квартирах летают мошки. Люди жалуются на плесень. Если в квартире дети, то народ вообще стонет. Есть претензии по вентиляции. Поднимающегося по ступенькам встречает большой, вырезанный в стене первого этажа прямоугольник, кое-как заделанный. - Сколько я борюсь против этого. Там электрощит должен быть, вместо него пустота, - рассказывает горожанка.





Электрощит на этаже есть, находится в нескольких шагах. Но он очень тревожит людей, так как дверцы не запираются на замок. Жительница подходит и легко их распахивает, открывая вид на счетчики, электрические контакты, кучу проводов, автоматы.







- Это же страшно. Ребенок залезет вовнутрь, начнет играть, что-то отвинтит, заденет контакты под напряжением, и кто будет отвечать за последствия? Этого ждут? - искренне возмущается горожанка.





В Октябрьском районе Улан-Удэ, в большом многоэтажном доме по улице Шумяцкого, 20, валится вбок шахта мусоропровода. Она уже отклонилась от нормального состояния на ширину ладони. Крен, видимо, будет усиливаться. Люди давно бьют тревогу, обсуждают положение, но никто им не разъясняет, по какой причине идет сильный крен и можно ли вернуть конструкцию в нормальное положение. Если «да», то каким способом ремонтники должны исправить сдвиг и, что тоже важно, кто должен финансировать восстановление.Вместе с местной жительницей Даримой Чагдуровой мы стоим невдалеке от подъезда - прямо перед местом происшествия. «Смотрите, что происходит - все уходит вбок», - говорит она, открывая неказистую деревянную дверь. За дверью стоит мусорный бак. В нем мусор, выбрасываемый жильцами.Если смотреть с улицы, со стороны подъездной стены, то шахта заваливается вправо. Все происходит во втором подъезде. Вертикальная стена отошла в верхней части, накренившись внутрь. А верхняя горизонтальная часть, соответственно, заметно просела с правого края, проваливаясь вниз. Типичная картина, когда строительную конструкцию «повело» в правую сторону.Не совсем ясно, когда начался крен. Но примерно год назад нехорошая ситуация стала очевидной. «Год, а может быть, и больше. Это было во время пандемии коронавируса. Я сама увидела, что идет разрушение шахты, когда красила двери», - вспоминает женщина.Она сфотографировала положение.- Фото отправила в общий Viber-чат, где состоят и представители управляющей компании, занимающейся обслуживанием нашего дома. Хотела выяснить, что делать с этой проблемой, но ответа от «управляшки» я не увидела, - рассказывает Дарима Чагдурова.- Мы опять ничего не увидели от «управляшки». Потом я снова обратилась в чате: «что-нибудь будете предпринимать?». И пригрозила, что буду обращаться с жалобой в другие инстанции, - вспоминает горожанка.В конце концов, в нынешнем году появилась конкретика - с наступлением тепла «управляшка» пообещала заняться проблемой. Как отмечает наша собеседница, из «управляшки» сказали, что конструкция, с которой возникли проблемы, не является несущей. Мол, происходящее разрушение не несет опасности для дома. Но она сильно сомневается, что кто-то из ответственных лиц приходил и осматривал место происшествия.- Да, пообещали заняться проблемой. Но что будут заниматься, я сомневаюсь, - возмущается улан-удэнка.Дарима Федоровна живет в этом доме с советских времен. В нем, как говорится, бывали дни получше, поуютнее. И дело не только в мусоропроводе, который неожиданно «повело» вбок.Вроде бы что-то делается, а общее впечатление унылое. Пару лет назад по республиканской программе капремонта общедомового имущества модернизировали лифт. «Раньше лифт шел со второго этажа, а сейчас идет с первого. Его отремонтировали хорошо, все заменили», - говорят жильцы. Есть и другие подвижки. Однако в целом подъезд охвачен какой-то тяжелой, давящей аурой необустроенности....У входа в подъезд висит старая, грязная, вся обшарпанная доска объявлений. Ее не чистили, наверное, со времен Ельцина. Может, позорную доску лучше ликвидировать?В подлунном мире ничто не вечно. Но на вид бывший фонарь еще имеет запас прочности и звезданется со стены примерно через пару десятилетий, при новом президенте России. Яркий пример советских изделий, когда металла не жалели - гнить будет долго. Так что подметать «наследие» СССР предстоит новому поколению улан-удэнских дворников. Здесь же какая-то старая дыра, которую годами не заделывают. Неужели берегут из чувства ностальгии? Как там у группы «Белый орел»»: «Ностальгия постучала в мои двери, в эту лунную загадочную ночь».Близ двери мусоропровода доживают на стене свой век останки, судя по всему, еще одного фонаря, освещавшего зону около мусоропровода. Рядом какие-то прибитые к стене железки, игравшие непонятно какую роль.В феврале этого года перед зимним подъездом поскользнулась и упала женщина.Перед подъездом есть прорубленная в асфальте канавка. Довольно широкая.- Непонятно, кому она нужна в таком месте. В дождь в ней лишь скапливается вода, в которую можно наступить. Ее давно надо залить раствором, - отмечает горожанка.Вместе с Даримой Федоровной заходим со свежего воздуха внутрь подъезда.- У нас здесь ужасно. Хотя второй подъезд считается лучшим в доме, - заранее предупреждает горожанка, зная, какой культурный шок может испытать входящий туда впервые.Открыть подъездную дверь, между прочим, было не всегда просто, как сейчас. И дело не в установленном домофоне. На уличной двери снаружи отсутствовала ручка.- Домофон разблокируешь, а зайти не можешь. Обсуждали проблему в нашем чате. И там нашелся один хороший житель. Он взялся и приварил ручку, за что мы все ему очень благодарны. А то я ходила с деревянной палочкой, чтобы поддевать дверь, иначе в подъезд было не попасть, - рассказывает наша собеседница о жизни на доме.Борясь с трудностями, жильцы прикручивали и малюсенькую скобу, чтобы было за что ухватиться. Она поныне торчит сбоку.Миновав еще одну убогую синюшную деревянную дверь с прибитой рейкой (очевидно, закрывает щель в полотне двери) и криво приделанной старорежимной ручкой, напомнившей застойный период правления «дорогого Леонида Ильича», попадаем в атмосферу затхлости - запах такой, как будто рядом болото. Это в подвале произошла авария.- Стыдно гостей приглашать. После аварии «управляшка» поставила пушки и выставила в чат фото, что идет просушка. Думаю, они плохо просушили, - говорит Дарима Чагдурова.А взглянув на замызганные тоскливые окошки, пропускающие на лестничную площадку мутный свет, хочется уйти отсюда и никогда не возвращаться. В зимние морозы в подъезде холодрыга.- Из квартиры выхожу, как будто сразу на улицу попадаю, - говорит наша собеседница.- Нам все обещают, обещают... - жалуется местная бабушка с сумкой, направляясь к выходу. Проходя мимо, она узнала Дариму Федоровну и остановилась поговорить с нами. Сползающая со стены краска, старые, полуободранные объявления, куча проводов, так и не собранных в культурный короб, дополняют печальную коммунальную картину. Глядя на подъезд, понимаешь, почему жильцы не очень верят в обещания «управляшки» относительно шахты мусоропровода.Считается, что Улан-Удэ в последние годы стараются превратить в «город для людей». Чтобы людям было приятно жить здесь, а не уезжать в другие регионы - Москву, Краснодар, Новосибирск. Увы, «приятно жить» это абсолютно не про данный дом. Жильцы не могут понять, когда в подъезде наведут настоящий порядок. Чтобы мусоропровод не рушился, а ребенок не рисковал погибнуть, играя в электрощите. Чтобы в подъезде не воняло болотом... Чтобы не было так погано, как сегодня.Сейчас, как рассказала Дарима Чагдурова, обсуждается вопрос о повышении тарифа на обслуживание общедомового имущества. Согласятся собственники квартир платить нынешней «управляшке» больше или нет, вскоре увидим.- Но я не верю, что если собственники согласятся на повышение, наша «управляшка» усилит работу на доме, - говорит наша собеседницаПоэтому у жильцов есть идея подыскать весной другую управляющую компанию.Фото: «Номер один»