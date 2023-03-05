Секта или последнее убежище?

В столице Бурятии снова разгораются нешуточные споры по поводу очередных спасителей душ. В Улан-Удэ распространяются листовки, открытки с обращениями к горожанам. Бездомным обещают предоставить проживание и питание, алко-, наркозависимым бессрочную бесплатную помощь. В бескорыстной помощи страждущим кто-то видит христианское милосердие и душевную щедрость, другие подозревают в сектантстве и материальной корысти.В районе Стеклозавод местные жители увидели скопление машин с одними и теми же наклейками. «С Богом всяко лучше, чем без него» - такие слова в виде наклеек неизвестные массово наклеили на свои автомобили.В паблике «Аноним 03» обеспокоенные горожане выложили пост и фотографии с такими наклейками: «На «Стеколке» заметил сразу четыре авто с данными хэштегами. Боюсь подумать, чем занимаются».В комментариях некоторые осудили автора поста, мол, ничего плохого в данной надписи нет, скорее, наоборот.- Почему все, что связано с Богом, секта? Христианство - одна из мировых религий мира.- Да с Богом точно лучше, чем без Него, - пишут горожане.Активно ввязались в полемику, по всей вероятности, авторы и распространители таких наклеек.- Секта - это закрытое общество людей в каких-то группах. Мы открыты и ничего плохого не делаем. Верим в Бога, молимся за этот город, за людей. И очень любим Бога. Легко говорить понаслышке о том, чего не видели сами.... Мы христиане и не стесняемся этого. И эти наклейки ничего плохого не несут, а призыв к людям: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтоб никто не погиб, но имел жизнь вечную». Благословляем вас, дорогие жители Стеклозавода, благословляем ваши семьи и детей, - ответили представители религиозной организации гневным комментаторам в паблике.Интересно, что большинство тех, кто доказывал горожанам, что несет свет и любовь в город Улан-Удэ, судя по аккаунтам в соцсетях, уроженцы других регионов. Одна из самых активных приверженцев религиозной организации Елена, к примеру, призналась, что приехала в Улан-Удэ из Иркутска. Там у нее есть своя квартира, а, приехав в Улан-Удэ, она вместе с мужем вынуждена ютиться в коммуналке. Однако такому самопожертвованию не все оказались рады.- Конечно, скоро все будет. И автомобиль, и квартирка. Так ведь в ваших сектах делается? Причем во имя Бога. Пожертвуют прихожане за корзиночку продуктовую. У нас в республике есть буддизм, есть православие. Зачем нам тащить эти чуждые ценности? Езжайте и в Европе несите свой «свет», боритесь с содомией, с разрушением семьи, с агрессией. Нужно обращаться в прокуратуру, что опять за хрень? Только «Свидетелей» прогнали, теперь эти, – пишут пользователи.Судя по страницам Елены «ВКонтакте», она является представителем церкви «Краеугольный камень», местной религиозной организации «Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников)».Примечательно, что организация действительно ни от кого не прячется, прихожане имеют свои открытые страницы в соцсетях. Каждое воскресенье члены «церкви» встречаются не где-то в подвале, а в арендованных для молитвенных встреч залах. Судя по всему, сейчас это помещение, расположенное в микрорайоне Стеклозавод.В интернете можно найти видеоролики, где приверженцы пятидесятников катаются по полу, кричат, выкрикивают или бормочут что-то несуразное. Со стороны все это выглядит как припадок или поведение психически больных людей. Однако такие нечленораздельные звуки и считаются якобы проявлением Духа Святого, по крайней мере в этом уверены члены организации. Интересно, что больше всего в «церковь» завлекают алкоголиков и наркоманов, которые тоже вскоре начинают говорить на «ангельских языках» и всецело подчиняются «пасторам».Мы отправили официальный запрос в Улан-Удэнскую и Бурятскую Епархию Русской православной церкви с просьбой оценить деятельность данной организации, однако в пресс-службе епархии отказались от комментариев на этот счет.Напомним, шесть лет назад мы уже писали о «Краеугольном камне» и даже побывали на одном из богослужений этой организации. В то время они снимали зал в здании «Бурятгражданпроекта» на Элеваторе.Тогда священник православной церкви Алексей Шевцов высказал свою точку зрения по поводу данной организации.– Все, что вы перечисляете, похоже на признаки неохаризматической секты. В Библии есть такой трудный для истолкования момент. В пятидесятый день после воскресения Христа апостолы получили дар говорить на разных языках, и в результате они имели возможность пойти проповедовать по всей земле. Но речь идет о настоящих языках, а не о тех звуках, которые производят сектанты. Это всего лишь аффективное бормотание и выкрики эмоционально «перегретого» человека, – разъяснял «Номер один» Алексей Шевцов.Православные священники склонны считать говорение на иных языках беснованием. Люди неверующие называют такое поведение массовой истерией или сумасшествием, психологи – психоречевым феноменом. Однако для неопятидесятников – это то самое святое, на которое покушаться они никому не позволяют. Пасторы сект, подтасовывая цитаты из Библии на свой лад, подогревают веру своих прихожан в «чудо». Кстати, кроме самих говорунов на никому неведомых языках, в сектах есть и толкователи (попросту говоря, переводчики).– Священник Олег Стеняев, борющийся с сектами в Москве, мне рассказывал, как он пришел на такое собрание. И вместе с другими сектантами изобразил «говорение». Священник просто начал читать на иврите первые строки Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю». Однако толкователь перевел его слова совсем по-другому. Когда отец Олег попытался объяснить, что это неправда, его начали обвинять в провокации и выгнали прочь. В общем, шарлатанство чистейшей воды, – считает Алексей Шевцов.Наклейки на машинах это еще не все. В последнее время неизвестные активно распространяют яркие открытки в виде сердечек. Такую «валентинку» получил неожиданно для себя улан-удэнец Сергей. Внутри открытки - цитаты из Библии о том, что такое любовь.- Какие-то люди раздавали эти открытки в большом количестве, в том числе детям. В самом послании я не вижу ничего плохого, слова там напечатаны хорошие, библейские. Меня больше волнует, что будет потом с теми, кто пойдет за этими людьми и их открытками, - задался вопросом улан-удэнец. – Такое чувство, что сейчас, когда людям и так тяжело приходится, нет денег, в мире творится хаос, кое-кто может воспользоваться всеобщим отчаянием и делать свои темные дела.Наверняка многие горожане также видели многочисленные яркие листовки, где крупными буквами написано о бесплатной помощи алко- и наркозависмым. Один из таких листков мы обнаружили наклеенным на мусорные баки в центре города. На листовке написано: «Помощь бездомным, питание, проживание алко-, наркозависимым. Восстановление документов. Бесплатно. Бессрочно».Мы позвонили по указанному в листовке номеру, рассказав мужчине, взявшему трубку, свою легенду: «Живущая по соседству пожилая одинокая женщина стала пить, помочь ей некому».Для начала у нас уточнили, из какого города мы звоним, так как организация работает на три города сразу. По словам ответившего молодого мужчины, мы дозвонились до «Восстановительного центра».- В нашем восстановительном центре необходимо проживать, соблюдать правила. Далее на срок реабилитации мы отправляем человека в другой город, подальше от людей, знакомых, чтобы было легче остановиться и не испытывать соблазнов каких-либо. Необходимо желание, согласие вашей соседки, чтобы она понимала, куда едет. Силой ее никто там держать не будет. Ей надо все это объяснить, и, если она согласится, ребята подъедут и заберут ее.По словам волонтера, данный центр не имеет ничего общего с церковью «Краеугольный камень».- У нас не религиозная организация, но мы придерживаемся христианской морали. Читаем «Слово», но не навязываем какую-то религию. Центр существует на деньги благотворительной организации. Находится на самосодержании. Ребята сами зарабатывают деньги на содержание, начиная от носков, трусов и до еды. Девушки занимаются бытовыми вопросами, по дому убираются, готовят кушать. Каждый человек в организации занят какой-либо деятельностью.В МВД по РБ в ответе на наш запрос сообщили, что за последние десять лет административных или уголовных дел по противоправным действиям со стороны религиозных деструктивных течений в Бурятии не возбуждалось. Деятельность церкви пятидесятников «Краеугольный камень» также по закону разрешена и документально оформлена.- Местная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Краеугольный камень» г. Улан-Удэ, согласно данным Минюста РФ, зарегистрирована на территории Республики Бурятия 14.02.2018 года. Данная организация не значится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В период с 14.02.2018 и по настоящее время председатель (члены правления) за преступления и правонарушения экстремистской направленности к предусмотренной законом ответственности не привлекались. Также в полицию не поступали сообщения и заявления о связанных с хищением имущества противоправных действиях со стороны указанных лиц, - сообщили в МВД по РБ.Ровно так же рассказывают о себе и сами члены организации, не понимая, почему их деятельность некоторые горожане расценивают негативно.- Я посещала эту церковь. Это не секта. Ребята там хорошие, атмосфера теплая. Постоянные чаепития, обнимашки, праздники. Они помогли многим людям, которые были на самом дне. Даже алкоголики и наркоманы со стажем начинали благодаря им новую жизнь, - рассказала «Номер один» улан-удэнка Юлия.Если есть реальная помощь и ни одного правонарушения, то почему бы и правда улан-удэнцам не относиться к такого рода организациям более позитивно? Однако психологи и психотерапевты настоятельно рекомендуют быть осторожными. В Улан-Удэ есть как добродушные волонтеры и христиане с чистым сердцем, так и замаскированные под них граждане. Так, психотерапевты не удивляются тому, что под тоталитарным присмотром люди действительно избавляются от зависимости, прекращая употреблять спиртное хотя бы на время. Но, по сути, они вместо одной зависимости обретают другую. Гораздо более страшную. Ведь о психологических приемах сектантов знают все. Главный из которых - «бомбардировка любовью», когда умело играют на том, чего так не хватает людям с зависимостью либо одиноким и несчастным людям. А также гипноз и т. д.– Такая тенденция есть не только в нашем городе. Человек находится в потерянном состоянии, чувствуя, что он не нужен никому. Он нуждается в поддержкн. И получает ее. Дальше дело техники, – считает психотерапевт Селена Иванова.В наркодиспансере тоже учат людей жить без пагубных пристрастий. Но ни о каких чудесах и мгновенном эффекте там никогда не говорят. Всем, кто обращается в реабилитационный центр при наркодиспансере, объясняют, что работа будет долгой и очень тяжелой, ведь сладить с самим собой сложнее всего.– Мы живем в России, где человеку свойственно верить в чудо, но при этом самому ничего не делать. Чтобы кто-то за нас решил наши проблемы или вручил волшебную палочку. Будучи в секте, человек думает, что он стал счастливым или даже исцелился, но на самом деле за все это ему придется заплатить потом очень сильно и очень больно, – уверена Селена Васильевна.Фото: «Номер один»