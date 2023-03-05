В Улан-Удэ из-за снегопада усилили подсыпку улиц

Сотрудники Комбината по благоустройству непрерывно подсыпают городские дороги и тротуары. Особое внимание уделяют теневым сторонам города, пешеходным переходам, перекресткам и крутым спускам и подъемам. В круглосуточном режиме ведется уборка и вывоз снега.

«Днём снег активно тает, а ближе к вечеру начинает замерзать. Чтобы обеспечить безопасное движение транспорта, мы увеличили выход пескоразбрасывающих машин, особенно в вечернее и ночное время. Специалисты в течение дня объезжают улицы и при необходимости выполняют повторную подсыпку скользких участков»,

- говорит и.о. директора Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.



В некоторых местах наледь образуется из-за несвоевременной очистки крыш от снега. Он тает и стекает на тротуары, а вечером превращается в слой льда. Сотрудники Комбината по благоустройству скалывают его вручную и подсыпают скользкие участки.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки снега можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: 379-646, 380-838.





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