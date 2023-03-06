Общество 06.03.2023 в 12:23

Почта России выпустила открытки с видами Бурятии

Серия лимитированная, в республику поступило лишь по 1 200 штук каждого вида
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Почта России выпустила открытки с видами Бурятии
Почта России и Русское географическое общество (РГО) выпустили открытки с видами Бурятии. Они пополнили серию о знаковых местах России. Коллекцию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна», сообщили в Почте России.

В серию о Бурятии вошли открытки с заснеженными Саянами, уникальной байкальской нерпой, горным озером Шутхулай-Нур, в окрестностях которого живут снежные барсы и козероги. Живописная Тункинская долина и один из старейших буддийских храмов Бурятии — Ацагатский дацан.

«Красота и самобытность нашей республики привлекает много туристов. Знаковые места теперь можно не только увидеть самому, но и поделиться впечатлениями с близкими, отправив открытку из путешествия», — отметил директор УФПС Бурятии Сергей Бородин.




Путешественники могут собрать коллекцию из пяти видов открыток. Серия лимитированная, в республику поступило лишь 1 200 штук каждого вида. Их можно приобрести в почтовых отделениях Улан-Удэ и районных центров. Цена одной открытки – 44 рубля.

Напомним, первую серию открыток о знаковых местах страны представили в декабре 2021 года. В пилотный выпуск вошли популярные направления для зимнего отдыха, в 2022 году были представлены самые востребованные летние направления.


Фото: Почта России
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