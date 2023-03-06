Почта России выпустила открытки с видами Бурятии

Почта России и Русское географическое общество (РГО) выпустили открытки с видами Бурятии. Они пополнили серию о знаковых местах России. Коллекцию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна», сообщили в Почте России.В серию о Бурятии вошли открытки с заснеженными Саянами, уникальной байкальской нерпой, горным озером Шутхулай-Нур, в окрестностях которого живут снежные барсы и козероги. Живописная Тункинская долина и один из старейших буддийских храмов Бурятии — Ацагатский дацан.«Красота и самобытность нашей республики привлекает много туристов. Знаковые места теперь можно не только увидеть самому, но и поделиться впечатлениями с близкими, отправив открытку из путешествия», — отметил директор УФПС Бурятии Сергей Бородин.Путешественники могут собрать коллекцию из пяти видов открыток. Серия лимитированная, в республику поступило лишь 1 200 штук каждого вида. Их можно приобрести в почтовых отделениях Улан-Удэ и районных центров. Цена одной открытки – 44 рубля.Напомним, первую серию открыток о знаковых местах страны представили в декабре 2021 года. В пилотный выпуск вошли популярные направления для зимнего отдыха, в 2022 году были представлены самые востребованные летние направления.Фото: Почта России