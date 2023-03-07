Общество 07.03.2023 в 17:16

Ресурсоснабжающие организации обсчитали жителей и бизнес Бурятии на 260 млн рублей

ФАС предписала Республиканской службе по тарифам исключить  необоснованные затраты до 1 мая нынешнего года
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Текст: Номер один
Ресурсоснабжающие организации обсчитали жителей и бизнес Бурятии на 260 млн рублей
Региональная служба по тарифам и ценообразованию допустила ряд нарушений, которые привели к увеличению тарифной нагрузки на потребителей – граждан и предпринимателей, сообщила пресс-служба Бурятского УФАС.

ФАС России провела в Бурятии внеплановую проверку Республиканской службы по тарифам. Речь шла о тарифах в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, установленных для 7 крупнейших регулируемых организаций на территории региона*.

Служба установила, что регулятор не в полной мере провел анализ экономической обоснованности включенных в тариф затрат, а также учитывал необязательные для регулируемой деятельности расходы.

ФАС России выдала Республиканской службе по тарифам Бурятии предписание об устранении выявленных нарушений. Органу регулирования надлежит исполнить его в срок до 1 мая 2023 года.

* Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», ПАО «ТГК-14», ООО «Закаменск ЖКХ», МП «БВК», МУП «Водоканал», МП «БайкалВодоканал», АО «Читаэнергосбыт».

Фото: минстрой Бурятии
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