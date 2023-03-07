Ресурсоснабжающие организации обсчитали жителей и бизнес Бурятии на 260 млн рублей

Региональная служба по тарифам и ценообразованию допустила ряд нарушений, которые привели к увеличению тарифной нагрузки на потребителей – граждан и предпринимателей, сообщила пресс-служба Бурятского УФАС.ФАС России провела в Бурятии внеплановую проверку Республиканской службы по тарифам. Речь шла о тарифах в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, установленных для 7 крупнейших регулируемых организаций на территории регионаСлужба установила, что регулятор не в полной мере провел анализ экономической обоснованности включенных в тариф затрат, а также учитывал необязательные для регулируемой деятельности расходы.ФАС России выдала Республиканской службе по тарифам Бурятии предписание об устранении выявленных нарушений. Органу регулирования надлежит исполнить его в срок до 1 мая 2023 года.Фото: минстрой Бурятии