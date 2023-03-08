Общество 08.03.2023 в 12:03

Монгольский генерал награждена Международной женской премией за отвагу

Г.Болор является первой женщиной Монголии, получившей звание бригадного генерала  
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Текст: Номер один
Монгольский генерал награждена Международной женской премией за отвагу
Международной женской премии за отвагу удостоена бригадный генерал из Монголии Г.Болор. В этом году церемония вручения награды состоится в 17-й раз и пройдет в США в Белом доме, сообщает МОНЦАМЭ.

В 2023 году международной женской премией за отвагу награждаются 11 женщин за их вклад в создании светлого будущего. В их число вошла монголка, глава Учебно-тренировочного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии, бригадный генерал Г.Болор.

Г.Болор служит в ВС Монголии около 30 лет и подает пример самоотверженного служения родине другим женщинам. Она является первой женщиной, окончившей Военный университет Монголии, первой женщиной-офицером, участвовавшей в мировторческих миссиях ООН, первой женщиной-офицером Монголии, служившей в центральном штабе при ООН в Нью-Йорке и первой женщиной Монголии, получившей звание бригадного генерала.

Г.Болор много раз участвовала миротворческих миссиях ООН, неоднократно успешно выполняла задания родины и высшего военного руководства, последовательно служила делу сохранения мира, справедливости, защиты прав человека и гендерного равенства.

Фото: montsame.mn
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