Общество 08.03.2023 в 12:03
Монгольский генерал награждена Международной женской премией за отвагу
Г.Болор является первой женщиной Монголии, получившей звание бригадного генерала
Текст: Номер один
Международной женской премии за отвагу удостоена бригадный генерал из Монголии Г.Болор. В этом году церемония вручения награды состоится в 17-й раз и пройдет в США в Белом доме, сообщает МОНЦАМЭ.
В 2023 году международной женской премией за отвагу награждаются 11 женщин за их вклад в создании светлого будущего. В их число вошла монголка, глава Учебно-тренировочного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии, бригадный генерал Г.Болор.
Г.Болор служит в ВС Монголии около 30 лет и подает пример самоотверженного служения родине другим женщинам. Она является первой женщиной, окончившей Военный университет Монголии, первой женщиной-офицером, участвовавшей в мировторческих миссиях ООН, первой женщиной-офицером Монголии, служившей в центральном штабе при ООН в Нью-Йорке и первой женщиной Монголии, получившей звание бригадного генерала.
Г.Болор много раз участвовала миротворческих миссиях ООН, неоднократно успешно выполняла задания родины и высшего военного руководства, последовательно служила делу сохранения мира, справедливости, защиты прав человека и гендерного равенства.
Фото: montsame.mn
В 2023 году международной женской премией за отвагу награждаются 11 женщин за их вклад в создании светлого будущего. В их число вошла монголка, глава Учебно-тренировочного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии, бригадный генерал Г.Болор.
Г.Болор служит в ВС Монголии около 30 лет и подает пример самоотверженного служения родине другим женщинам. Она является первой женщиной, окончившей Военный университет Монголии, первой женщиной-офицером, участвовавшей в мировторческих миссиях ООН, первой женщиной-офицером Монголии, служившей в центральном штабе при ООН в Нью-Йорке и первой женщиной Монголии, получившей звание бригадного генерала.
Г.Болор много раз участвовала миротворческих миссиях ООН, неоднократно успешно выполняла задания родины и высшего военного руководства, последовательно служила делу сохранения мира, справедливости, защиты прав человека и гендерного равенства.
Фото: montsame.mn