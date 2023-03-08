Общество 08.03.2023 в 16:09

Иркутск vs легенд хоккея – 6:6

Матч с участием звезд мирового спорта прошел на льду Байкала
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Текст: Номер один
Иркутск vs легенд хоккея – 6:6
В Международный женский день в поселке Большое Голоустное Иркутского района на льду озера Байкал прошел хоккейный матч с участием звезд мирового спорта, сообщила пресс-служба областной администрации Приангарья.

В регион приехали Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы, легенда советского спорта Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР, Заслуженный мастер спорта СССР Алексей Касатонов,  олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, Заслуженный мастер спорта СССР Валерий Каменский, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР Андрей Коваленко, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, главный тренер сборной России по хоккею с шайбой Алексей Жамнов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, конькобежец Николай Гуляев, директор Академии В.А. Фетисова Илья Спицын, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер России Александр Якушев. Также на Байкал приехала трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«Мы играем сегодня в уникальном месте и должны сохранять то, что нам дала природа. Сегодняшний хоккейный матч на льду Байкала посвящен не только Международному женскому дню, экологической повестке, но и нашим бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Знаем, что им нужна наша поддержка, в том числе и моральная, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев, который являлся на матче капитаном команды Иркутской области.

Перед началом игры глава региона объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО.

Специально к уникальному хоккейному матчу на льду Байкала был построен корт. Его ограждение сделали из ледовых блоков. Для зрителей оборудовали трибуны на 400 мест. Работали точки торговли и питания, была подготовлена концертная программа. Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности.

Капитан команды звезд Вячеслав Фетисов поздравил женщин с праздником 8 Марта.

«Вы наш стимул, наша спина, наша надежда. Каждый день вы отправляете нас из дома, чтобы мы побеждали – для вас, наших детей и внуков и для страны в целом. Спасибо вам за это! Байкал – наше общее достояние, сделаем все возможное для его сохранения. Сегодня большой праздник на великом Байкале. Мы почувствовали единение. Озеро Байкал – наше все, это тот ресурс, который будет в ближайшем времени главным в экономическом плане, в политическом и общечеловеческом. Нам надо сделать все, чтобы сохранить эту уникальную экосистему, дать возможность озеру восстановиться, потому что мы понимаем, что решения, принятые некоторое время назад, нанесли серьезный ущерб озеру. Это и БЦБК, и Усолье-Сибирское, и мы до сих пор не можем до конца ликвидировать нанесенный ущерб», - отметил Вячеслав Фетисов.

«Мы должны оберегать и любить нашу природу, наши совершенно уникальные места. Хочу поблагодарить Вячеслава Фетисова – он не только на спортивных площадках защищал нашу страну, побеждал. Теперь он взял на себя великую миссию – защищать нашу природу и сберегать ее для будущего поколения», - сказала Ирина Роднина.

Счет хоккейного матча открыла команда Иркутской области. Первый период завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. Игра завершилась  со счетом 6:6. Сравнял счет за 30 секунд до финального свистка губернатор Игорь Кобзев.

Фото: irkobl.ru
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праздник хоккей Байкал

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