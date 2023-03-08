Общество 08.03.2023 в 22:00

В Улан-Удэ огнеборцы не допустили распространения огня на жилой дом

Загорелись кладовые по улице Чертенкова на площади 150 квадратных метров
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В Улан-Удэ огнеборцы не допустили распространения огня на жилой дом
В Улан-Удэ сегодня в 18:24 на центральный пункт пожарной связи поступила информация о загорании кладовых по улице Чертенкова. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия первого подразделения горели кладовые, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить перехода огня на жилой дом.  Пожар локализовали в 18:32, а через час ликвидировали на площади 150 кв метров. В настоящий момент идет проливка очага до полного исключения тления.

Всего в ликвидации пожара были привлечены 22 человека личного состава и 6 единиц техники.  

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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