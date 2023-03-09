Общество 09.03.2023 в 13:32

Медики Бурятии спасли девушку, выпившую стакан уксусной кислоты

«Внутри все жгло огнём»: девушка попала в больницу осенью и выписалась только недавно
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Текст: Евгения Гармаева
Медики Бурятии спасли девушку, выпившую стакан уксусной кислоты

Командная работа врачей республики помогла сельчанке справиться с последствиями страшного отравления - ожога уксусной кислотой. Не так давно из БСМП имени Ангапова выписалась молодая девушка. Осенью так вышло, что с ней случилось несчастье - жительница Кяхтинского района выпила стакан уксуса.

«Внутри все загорелось, страшнейшая боль, кровавая рвота», 

- вспоминает девушка.
К счастью, она успела позвать на помощь. Пациентку экстренно доставили в реанимацию Кяхтинской Центральной районной больницы и ввели в наркоз. Далее санавиацией она была переведена в БСМП имени В.В. Ангапова.


«Я не могла говорить, пить, кушать. Внутри все жгло огнём, было очень тяжело, ночами не спала от боли. Но, благодаря врачам БСМП, я вновь научилась пить, кушать жидкую пищу. Спасибо поварам, что готовили для меня отдельно. После выписки домой, я соблюдала все рекомендации врача»,

 - поблагодарила девушка.
Как отмечают врачи, такой удар по организму никогда не останется без последствий - были поражены жизненно важные органы: почки, желудок, лёгкие. У пациентки развилась непроходимость пищевода, за три месяца она потеряла в весе почти 18 килограмм. Начался сложный этап реабилитации.

 Девушке назначили консультацию гастроэнтеролога в республиканской больнице. Она оказалась на приеме у опытного доктора Соелмы Дондоковой. Сейчас сельчанка с благодарностью вспоминает врача.

«После осмотра мы направили пациентку на рентгеноскопию, которая показала значительное сужение пищевода (на снимке) - типичное последствие отравления уксусной кислотой. Записали на госпитализацию в хирургическое торакальное отделение для оперативного вмешательства», 

 - прокомментировала врач-гастроэнтеролог Дондокова Соелма Жамбаловна перед операцией.
По словам заведующей Гавриловой Альбины Климовны, в год в республике регистрируется до 20 случаев отравления уксусной кислотой.

 «Опытными руками операционной команды эндоскопистов была проведена кропотливейшая работа по расширению пищевода девушки. С помощью специальных инструментов – бужей, шаг за шагом, врачи успешно справились с поставленной задачей. Теперь наша пациентка может вернуться к полноценной жизни и питанию»,

 - резюмируют доктора.
Фото: pixabay.com; БСМП имени Ангапова

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