Житель Бурятии засудил «управляшку» за поврежденный автомобиль

В Бурятии судебные приставы взыскали с управляющей компании в пользу жителя Кяхтинского района компенсацию ущерба, причиненного его автомобилю из-за непогоды.Как рассказали в УФССП Бурятии, ущерб владельцу автомобиля нанесли плохо закрепленные металлические ограждения крыши многоквартирного дома. Конструкции, за которыми должна была следить местная управляющая компания, не выдержали сильного ветра, достигавшего 16 метров в секунду, и упали на припаркованный возле дома автомобиль. В результате у машины смяло крышу, треснуло лобовое стекло и разбились ветровые стекла.Возместить материальный ущерб гражданину в размере 148 тысяч рублей по решению суда должна была управляющая компания, которая не обеспечила надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Однако, в установленные законом сроки компенсация так и не была выплачена. Взыскать деньги помогли в службе судебных приставов.«В процессе принудительного исполнения судебного акта пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств должника. Меры принудительного воздействия подействовали. Должник полностью выплатил всю задолженность», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.Фото: «Номер один»