Общество 09.03.2023 в 15:32

Житель Бурятии засудил «управляшку» за поврежденный автомобиль

На машину упало металлические ограждение крыши дома, которое снесло ветром
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии засудил «управляшку» за поврежденный автомобиль
В Бурятии судебные приставы взыскали с управляющей компании в пользу жителя Кяхтинского района компенсацию ущерба, причиненного его автомобилю из-за непогоды.  

Как рассказали в УФССП Бурятии, ущерб владельцу автомобиля нанесли плохо закрепленные металлические ограждения крыши многоквартирного дома. Конструкции, за которыми должна была следить местная управляющая компания, не выдержали сильного ветра, достигавшего 16 метров в секунду, и упали на припаркованный возле дома автомобиль. В результате у машины смяло крышу, треснуло лобовое стекло и разбились ветровые стекла.

Возместить материальный ущерб гражданину в размере 148 тысяч рублей по решению суда должна была управляющая компания, которая не обеспечила надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Однако, в установленные законом сроки компенсация так и не была выплачена. Взыскать деньги помогли в службе судебных приставов.
 
«В процессе принудительного исполнения судебного акта пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств должника. Меры принудительного воздействия подействовали. Должник полностью выплатил всю задолженность», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Фото: «Номер один»
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