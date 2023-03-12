Бурятские таксисты переехали в Таиланд

«Номер один» продолжает следить за жизнью тысяч бурятских эмигрантов, покинувших регион из-за экономических и политических проблем. Монголия, Корея, США - основные точки притяжения уехавших. Немалая часть эмигрантов переехала в Таиланд, где обживается в комфортном климате.Число россиян, пересекших границу Монголии в 2022 году, достигло 145 тысяч, что превышает показатель допандемийного, 2019 года, сообщает ТАСС. Львиная доля выехавших пришлась на период с сентября по ноябрь 2022, а основным каналом пересечения границы стал маршрут «Улан-Удэ - Кяхта - Улан-Батор». На жителей республики пришлось, по некоторым оценкам, не менее 20 тыс. человек.Большинство из них въехали в Монголию по безвизовому коридору, но затем транзитом переправились в более теплые страны, прежде всего в Таиланд. Где провели зимовку и теперь пробуют закрепиться в другой стране, занимаясь мелким бизнесом и частным извозом.Тем временем, как сообщает местное издание «Бангкок-пост», в Таиланде нарастает недовольство засильем бизнеса из России, особенно тайцы жалуются на россиян на Пхукете. Местные туристические операторы призывают к пересмотру законов и правил для обеспечения честной конкуренции и защиты местного бизнеса от российских и китайских торговцев, использующих тайских граждан как номинальных владельцев бизнеса. Россияне регистрируют фирмы с номинальным участием тайского гражданина и нанимают российских эмигрантов для работы в туристическом и консалтинговом бизнесе.При этом многие эмигранты на первых порах работают нелегально.Улан-удэнец Александр переехал в Пхукет осенью прошлого года, рассчитывая пробыть там несколько недель, но задержался.- Ко мне обратился знакомый предприниматель из Бурятии, попросив проверить состояние новой студии, которую он собрался купить в новостройке. Я съездил на встречу с тайским представителем, пообщался, выслал видео со всех ракурсов. В общем, все оказалось не так, как рекламировал застройщик, выявилось очень много подводных камней. Он отказался и попросил подобрать другое жилье, которое позже благополучно купил.Александр за свои услуги получил хорошие комиссионные. Сейчас он работает с российскими посредниками - агентствами недвижимости. Знание английского языка, арендованная машина и навыки продаж (в Улан-Удэ он ранее занимался консалтингом) позволяют ему обеспечивать проведение сделок, число которых непрерывно растет. Тем более что покупатели и арендаторы жилья в основном из России и они больше доверяют россиянам.Его соотечественник Ринчин также уехал из Бурятии в конце сентября 2022 года, после объявления о частичной мобилизации. Воспользовавшись маршрутом «Улан-Удэ - Улан-Батор – Сеул – Бангкок».- Прилетел, первое время пожил в хостеле, потом связался с земляками. Вначале сняли большую студию в Джомтьене в Паттайе за 25 тыс. рублей, затем переехали в более дешевый район, - рассказывает он. - Я арендовал недорогую «Ниссан-Алмеру», чтобы поездить по стране, но затем случайно нашел российскую фирму, занимающуюся встречей в аэропорту Бангкока российских туристов и перевозкой их в Паттайю, на острова Ко-Чанг и Пханган.Одной из причин высокого спроса на нелегальных российских таксистов в Бангкоке стало то, что после пандемии их число не восстановилось.- Осенью, когда Таиланд окончательно снял все коронавирусные ограничения и открылся для туристов, в аэропорту Суварнабхуми образовались огромные очереди, поскольку местных таксистов было мало - многие ушли с рынка, поэтому нам прилетающие туристы активно заказывали трансфер. - Я почти каждый день встречал туристов. Причем россиянам было удобно перевести мне на российскую карту 3 тыс. рублей, чтобы я их встретил на выходе в терминале аэропорта и сразу довез до Паттайи.В некоторых случаях, когда пассажиров было много, приходилось встречать туристов на арендованном микроавтобусе. Как рассказывает наш собеседник, российские туристы часто принимали его за тайца и удивлялись, как хорошо он говорит по-русски. Ринчин говорит, что параллельно он проштудировал сведения по достопримечательностям, культуре и обычаям тайцев и пока отрабатывает на пассажирах навыки экскурсовода. Собирается стать гидом.- Местные тайцы лучше знают свою страну, но владеющих русским языком мало, они плохо понимают, что хотят услышать туристы, а тут главное, чтобы было легко и весело. Также важно при этом говорить без акцента, поэтому сейчас большой спрос на гидов-россиян, - отмечает он.Ринчин говорит, что основные расчеты у него проводятся в рублях по интернет-банкингу. И хотя с российских карт в Таиланде напрямую невозможно получить наличные, но помогает телеграм-банкинг.Как «Номер один» уже рассказывал, среди бурятской диаспоры в Таиланде сегодня много тех, кто зарегистрировался в Тае и оформил местную банковскую карту, и они помогают землякам перевести безналичные рубли. Для этого необходимо связаться с «менялой», подойти к тайскому банкомату и здесь же со своего смартфона сделать рублевый перевод на номер его карты. Затем в банкомате выбирается функция «показать QR-код» и он отсылается по телеграм-каналу «меняле». Последний одобряет операцию и банкомат выдает наличные баты по официальному курсу - один тайский бат за 2,2 рубля.Вместе с тем безналичные платежи и перевод денег между россиянами до минимума снижают риск быть уличенным в нелегальном бизнесе. В Таиланде это грозит штрафами, тюрьмой и депортацией.Тайцы регулярно пишут заявления на россиян в СМИ и полицию. Жалобы самые разные.«Я видел много русских таксистов, забирающих клиентов из моего ресторана»;«Также они работают певцами и музыкантами в ресторанах и барах. Есть ли у них разрешение на работу?»; «Они уже давно этим занимаются. У меня строительная компания-подрядчик, и я потерял очень много проектов из-за русских инженеров-строителей. Раньше имел дело напрямую с тайскими работодателями, но сейчас мне приходится быть их субподрядчиком», - о таких жалобах сообщает «Бангкок-пост».Каждое такое заявление несет риск проверки.Именно поэтому наши собеседники признают, что долго не собираются заниматься нелегальным бизнесом. Альтернатива есть - устройство в российско-тайскую компанию, которые растут сегодня как грибы после дождя. Если при этом человек имеет востребованную профессию и хорошее знание английского и разговорного тайского, то найти работу в Таиланде несложно. Тогда можно будет решить вопрос с рабочей визой, поскольку 45-дневный безвизовый период пребывания в стране быстро заканчивается и для продления пребывания (на 30 дней) приходится ездить в Камбоджу по схеме «визаран».- Таиланд, а тем более Камбоджа - это очень недорогие страны, здесь низкие затраты на еду и одежду плюс 30 градусов круглогодично. На 40 тыс. рублей в месяц можно жить, снимая жилье, не роскошно, но возле моря. Этих денег также хватит на еду, аренду байка и развлечения. Многие мои знакомые, получая переводы на карту, так и делают, просто днями валяясь на пляжах. Но без социализации они быстро начинают «улетать», пьют и употребляют стимуляторы, - рассказывает Ринчин. – Поэтому через некоторое время люди понимают, что безделье опасно, и начинают искать себе работу. Правда часто это подработка по мелочи: что-то продают землякам, в соцсетях «мутят», за все хотят баты получить.Большинство тех, кто сюда переехал, все же связаны с Бурятией и оттуда получают доходы, работая онлайн.- Тут помогла пандемия, когда многие фирмы в России перешли на удаленку и такой формат работы прижился. Либо получая доходы от сдачи в аренду своей недвижимости, - продолжает Александр. - Вижу, что с того времени, как я приехал в Таиланд, сюда все больше прибывает россиян. Причем это не только молодые люди, но и целые семьи, в том числе российские пенсионеры по пенсионным визам. В основном на зимовку, но многие и на ПМЖ. Перспективы для туризма тут великолепные, и все будет только развиваться. Если не начнется новая пандемия или еще что-нибудь из этой серии.Фото: «Номер один»