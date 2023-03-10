Мобилизованный житель Бурятии пропал без вести

В адрес Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Заиграевского района. Женщина попросила помощи в поисках без вести пропавшего мужа, мобилизованного осенью 2022 года.«Уполномоченным проведены все необходимые меры по поиску супруга. Поиски со стороны воинских формирований продолжаются», - сообщили в аппарате омбудсмена.Кроме того, оставшаяся одна с детьми женщина пожаловалась, что с мая 2022 года ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» не выполняет обязательства по увеличению мощности ранее присоединённых энергопринимающих устройств, хотя с ее стороны все обязательства по оплате выполнены.«По данному факту уполномоченным инициирована проверка прокуратуры. Надзорное ведомство сообщило, что директору филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» внесено представление об устранении выявленных нарушений», - отметили в аппарате Уполномоченного по правам человека.Фото: пресс-служба правительства Бурятии