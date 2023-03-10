Центр защиты леса Бурятии обследует почти 65 млн гектаров земель в Бурятии и Якутии

Сотрудники Центра защиты леса Бурятии (филиал «ФБУ Рослесозащита») приступили к дистанционным работам по государственному мониторингу воспроизводства лесов. В 2023 году им предстоит обследовать почти 65 миллионов гектаров земель в Бурятии и Якутии, сообщила пресс-служба центра.Целью государственного мониторинга воспроизводства лесов является выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Это комплексный многоступенчатый процесс, включающий разные методы мониторинга, самым масштабным из которых является дистационнный мониторинг. Он позволяет обследовать большие площади земель и труднодоступные местности.Специалисты отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем филиала Рослесозащиты уже начали работы по дешифрированию космоснимков. В соответствии с плановыми показателями им предстоит обследовать 55,3 млн гектаров в Якутии и 9,6 млн гектаров в Бурятии. Работы планируется завершить до конца августа.Фото: rcfh.ru