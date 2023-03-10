Общество 10.03.2023 в 16:04

Центр защиты леса Бурятии обследует почти 65 млн гектаров земель в Бурятии и Якутии

Цель дистанционного обследования территорий -  выявление земель, требующих лесовосстановления
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Центр защиты леса Бурятии обследует почти 65 млн гектаров земель в Бурятии и Якутии
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии (филиал «ФБУ Рослесозащита») приступили к дистанционным работам по государственному мониторингу воспроизводства лесов. В 2023 году им предстоит обследовать почти 65 миллионов гектаров земель в Бурятии и Якутии, сообщила пресс-служба центра.

Целью государственного мониторинга воспроизводства лесов является выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Это комплексный многоступенчатый процесс, включающий разные методы  мониторинга, самым масштабным из которых является дистационнный мониторинг. Он позволяет обследовать большие площади земель и труднодоступные местности.

Специалисты отдела дистанционных наблюдений и геоинформационных систем филиала Рослесозащиты уже начали работы по дешифрированию космоснимков. В соответствии с плановыми показателями им  предстоит обследовать 55,3 млн гектаров в Якутии и 9,6 млн гектаров в Бурятии. Работы планируется завершить до конца августа.

Фото: rcfh.ru
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