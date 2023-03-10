Общество 10.03.2023 в 16:34

Власти Улан-Удэ пошли навстречу ассенизаторам

На КНС-1 увеличат количество принимаемых машин, чтобы ликвидировать очереди
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ пошли навстречу ассенизаторам
На канализационно-насосной станции-1 в Истоке увеличат количество принимаемых машин. Это позволит решить проблему очередей для водителей на станции для приёма жидких бытовых отходов, сообщили в Комитете городского хозяйства.

– Выехали по жалобам водителей на очереди на станции, проблема есть. В настоящее время принято техническое решение. Стоит задача увеличить количество одновременно сливаемых машин с трех до шести, то есть в два раза. К концу марта проблема должна быть решена, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время выездного совещания.

Напомним, в Улан-Удэ существует пять специально отведённых мест для приёма жидких бытовых отходов, которые обслуживает «Водоканал». С 20 февраля из-за ремонта на теплотрассе будет закрыта станция в районе городской нефтебазы. Сейчас на предприятии рассматривается вопрос об открытии временной точки приёма жилищно-бытовых отходов. Предположительно, она будет находиться в мкрн Стеклозавод вблизи правобережных очистных сооружений.

До конца года в городе начнут работу ещё три сливных точки приема жидких бытовых отходов. Так, новые специально оборудованные сливные станции заработают в мкрн Энергетик, по ул. Мунгонова и в районе Спиртзаводского тракта.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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