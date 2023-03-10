Общество 10.03.2023 в 18:34

В Бурятии выявлена контрабанда леса стоимостью более 3 млн рублей

По материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело
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Текст: Номер один
В Бурятии выявлена контрабанда леса стоимостью более 3 млн рублей
Бурятской транспортной прокуратурой установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности в период с апреля по май 2021 года путем недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировал через таможенную границу более 299 кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше  3 млн рублей.

Происхождение незаконно перемещенных пиломатериалов хвойных пород в установленном законом порядке не подтверждено, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Кроме того, с целью легализации экспорта в Единую государственную автоматизированную информационную систему по учету древесины и сделок с ней внесена недостоверная информация о покупке лесоматериалов.

Бурятским транспортным прокурором материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов).

Ход и результаты его расследования находятся на контроле Бурятского транспортного прокурора.

Фото: Бурятская таможня
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