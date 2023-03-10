В Бурятии выявлена контрабанда леса стоимостью более 3 млн рублей

Бурятской транспортной прокуратурой установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности в период с апреля по май 2021 года путем недостоверного таможенного декларирования незаконно экспортировал через таможенную границу более 299 кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 3 млн рублей.Происхождение незаконно перемещенных пиломатериалов хвойных пород в установленном законом порядке не подтверждено, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Кроме того, с целью легализации экспорта в Единую государственную автоматизированную информационную систему по учету древесины и сделок с ней внесена недостоверная информация о покупке лесоматериалов.Бурятским транспортным прокурором материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов).Ход и результаты его расследования находятся на контроле Бурятского транспортного прокурора.Фото: Бурятская таможня