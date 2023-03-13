Общество 13.03.2023 в 14:27

Кусочек ваты едва не отправил жительницу Улан-Удэ на тот свет

Из-за забытой в ухе ваты и самолечения у женщины развился менингит
A- A+
Текст: Константин Воронов
Кусочек ваты едва не отправил жительницу Улан-Удэ на тот свет
16 декабря в приемное отделение Республиканской клинической больницы обратилась 69-летняя женщина с жалобами на головокружение, рвоту и гнойные отделения из левого уха. Проведенная компьютерная томография показала наличие у пенсионерки большого количества гноя в структурах среднего уха. При ревизии слухового прохода была обнаружена причина заболевания – кусочек ваты в ушном проходе.

Как рассказали в пресс-службе больницы, женщина заткнула ухо ватой и благополучно забыла про нее. Вата начала гнить, воспаляя все вокруг, и вызвав боль. Подумав, что у нее отит, женщина начала самостоятельно капать в ухо борный спирт, что только ухудщило ситуацию. Из-за расширения сосудов и воспаления по кровеносному руслу инфекция проникла в мозг. У пенсионерки развился менингит.
 
«Женщине потребовалась срочная госпитализация. Состояние было угрожающим не только для здоровья, но и для жизни пациентки, женщина впала в кому. Врачам оториноларингологического отделения под руководством заведующего Ринчина Дашиева и анестезиологам понадобилось провести две сложнейшие операции, чтобы устранить последствия самолечения и вытащить пациентку «с того света», - рассказали в РКБ.

Наконец, 9 января наступило улучшение – женщина открыла глаза и реагировала на вопросы, однако перенесенный менингит оставил свой след в виде неврологических нарушений: пареза конечностей и афазии (утрата способности формировать речь).

Пациентку перевели в отделение неврологии для дальнейшего лечения и реабилитации, чтобы максимально восстановить утерянные функции. После этого состояние пенсионерки стало улучшаться.

«Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии и, самое главное, без серьезных последствий для качества жизни – правосторонний гемипарез полностью прошел, речь восстановилась, хоть и сохранилось нарушение координации движений», - прокомментировал врач-невролог Тимур Алдаров.
 
В целом медики дали благоприятный прогноз на полное восстановление, но только при условии активной работы с врачами, логопедом, инструктором ЛФК и желании самой пациентки.

Фото: РКБ
Теги
здравоохранение

Все новости

В Бурятии иркутянин-автолюбитель провалился под лед на Байкале
13.03.2023 в 14:38
Кусочек ваты едва не отправил жительницу Улан-Удэ на тот свет
13.03.2023 в 14:27
В улан-удэнском театре весной пройдет целая серия балетов
13.03.2023 в 14:12
В Улан-Удэ задержали любителя халявного бурбона
13.03.2023 в 14:06
Улан-Удэ готовится к пожароопасному сезону
13.03.2023 в 13:17
Власти Бурятии нацелились на стерилизацию собак
13.03.2023 в 12:01
Бурятия встревожена надвигающейся корью
13.03.2023 в 12:01
На федеральной трассе в Бурятии ввели реверсивное движение из-за аварии с фурой
13.03.2023 в 11:48
В Бурятии в селе Кумора воспламенилась крыша жилого дома
13.03.2023 в 11:47
Улан-Удэ созовет лучших рукопашников российской армии
13.03.2023 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

Читайте также
Улан-Удэ готовится к пожароопасному сезону
Жителям частного сектора нужно очистить свои участки и прилегающие территории от сухой травы и мусора
13.03.2023 в 13:17
Власти Бурятии нацелились на стерилизацию собак
В республике стартует акция по бесплатной стерилизации животных
13.03.2023 в 12:01
Бурятия встревожена надвигающейся корью
В республике пройдет акция по вакцинации с охватом многих мигрантов из СНГ
13.03.2023 в 12:01
В Улан-Удэ водителей предупреждают о сильном гололеде
Сотрудники Комбината по благоустройству продолжают подсыпать скользкие участки улиц
13.03.2023 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru