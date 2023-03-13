Кусочек ваты едва не отправил жительницу Улан-Удэ на тот свет

16 декабря в приемное отделение Республиканской клинической больницы обратилась 69-летняя женщина с жалобами на головокружение, рвоту и гнойные отделения из левого уха. Проведенная компьютерная томография показала наличие у пенсионерки большого количества гноя в структурах среднего уха. При ревизии слухового прохода была обнаружена причина заболевания – кусочек ваты в ушном проходе.Как рассказали в пресс-службе больницы, женщина заткнула ухо ватой и благополучно забыла про нее. Вата начала гнить, воспаляя все вокруг, и вызвав боль. Подумав, что у нее отит, женщина начала самостоятельно капать в ухо борный спирт, что только ухудщило ситуацию. Из-за расширения сосудов и воспаления по кровеносному руслу инфекция проникла в мозг. У пенсионерки развился менингит.«Женщине потребовалась срочная госпитализация. Состояние было угрожающим не только для здоровья, но и для жизни пациентки, женщина впала в кому. Врачам оториноларингологического отделения под руководством заведующего Ринчина Дашиева и анестезиологам понадобилось провести две сложнейшие операции, чтобы устранить последствия самолечения и вытащить пациентку «с того света», - рассказали в РКБ.Наконец, 9 января наступило улучшение – женщина открыла глаза и реагировала на вопросы, однако перенесенный менингит оставил свой след в виде неврологических нарушений: пареза конечностей и афазии (утрата способности формировать речь).Пациентку перевели в отделение неврологии для дальнейшего лечения и реабилитации, чтобы максимально восстановить утерянные функции. После этого состояние пенсионерки стало улучшаться.«Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии и, самое главное, без серьезных последствий для качества жизни – правосторонний гемипарез полностью прошел, речь восстановилась, хоть и сохранилось нарушение координации движений», - прокомментировал врач-невролог Тимур Алдаров.В целом медики дали благоприятный прогноз на полное восстановление, но только при условии активной работы с врачами, логопедом, инструктором ЛФК и желании самой пациентки.Фото: РКБ