В Улан-Удэ вынесен приговор в отношении взяткодателя

В Улан-Удэ Октябрьский районный вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого коммерческого директора строительной организации. Он признан виновным в «даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий», сообщили в прокуратуре республики.В суде установлено, что подрядная организация в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» выполняла работы по ремонту автомобильных дорог в Улан-Удэ.Часть отремонтированной автомобильной дороги не вошла в объем работ, предусмотренных контрактом. В связи с этим коммерческий директор подрядчика за подписание трех дополнительных соглашений к муниципальному контракту передал руководителю муниципального учреждения денежные средства в сумме 20 тыс рублей. Каждое соглашение предусматривало увеличение объема работ и стоимости контракта свыше 10 % от первоначальной цены.Октябрьский районный суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу, отметили в надзорном органе.Приговор в отношении взяткополучателя вынесен ранее.Фото: pixabay.com