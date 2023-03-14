Общество 14.03.2023 в 09:32

В Улан-Удэ вынесен приговор в отношении взяткодателя

Вердикт оказался жестким: два года «строгача» за 20 тыс рублей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ вынесен приговор в отношении взяткодателя
В Улан-Удэ Октябрьский районный вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого коммерческого директора строительной организации. Он признан виновным в «даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий», сообщили в прокуратуре республики.

В суде установлено, что подрядная организация в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» выполняла работы по ремонту автомобильных дорог в Улан-Удэ.

Часть отремонтированной автомобильной дороги не вошла в объем работ, предусмотренных контрактом. В связи с этим коммерческий директор подрядчика за подписание трех дополнительных соглашений к муниципальному контракту передал руководителю муниципального учреждения денежные средства в сумме 20 тыс рублей. Каждое соглашение предусматривало увеличение объема работ и стоимости контракта свыше 10 % от первоначальной цены.

Октябрьский районный суд с учетом мнения прокурора назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, отметили в надзорном органе.

Приговор в отношении взяткополучателя вынесен ранее.

Фото: pixabay.com
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преступность коррупция приговор

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