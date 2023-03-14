В Забайкалье участник СВО женился и сразу стал отцом

В Забайкалье в отделе ЗАГС Улетовского района провели ускоренную регистрацию для прибывшего с СВО бойца. В один день военнослужащий женился и установил отцовство над новорожденной дочерью, сообщает официальный краевой портал.Сергей получил кратковременный отпуск из зоны военных действий, чтобы увидеть свою дочь. Заключить брак с возлюбленной Александрой он не успел из-за мобилизации, и вот теперь решил узаконить свои отношения. Новорожденной дочери молодые родители дали имя Карина.Напомним, что из-за объявленной в стране частичной мобилизации многие из тех, кто жили в гражданском браке, приняли решение вступить в законный брак. Правовой статус жены делает женщину более защищенной. С начала мобилизации сотрудники органов ЗАГС проводили регистрацию при наличии повестки с сокращением предусмотренного срока. Статистика показала, что в сентябре 2022 года число браков за счет мобилизованных выросло в Забайкалье на 77,7%.Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья