Для столицы Бурятии президент России выделил проблему чистого воздуха

Президент России Владимир Путин провел 14 марта в Бурятии совещание по программам развития дальневосточных городов. На развитие Улан-Удэ до 203 года будет дополнительно направлено 150 млрд рублей. Они пойдут на реализацию мероприятий, которые заложены в мастер-плане развития.Глава государства не раз обращал внимание на важность экологических мер при разработке мастер-плана. Для столицы Бурятии он выделил проблему чистого воздуха.«Основным источником загрязнения является частный жилой сектор: люди вынуждены – именно вынуждены – отапливать дома углём и дровами. Я уже сказал и ещё раз подчеркну: именно вынуждены, потому что других возможностей просто нет. Я обращаю внимание коллег: это системная проблема и она требует системного подхода для решения. Предстоит большая работа, связанная с модернизацией электро- и теплоснабжения, строительством качественного жилья и инфраструктуры, износ которой в некоторых местах близок к критическим отметкам», - отметил президент.Для экологов мастер-план представляет интерес как наиболее вероятный способ решения давних проблем, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Разработаны мероприятия, решающие ряд экологических проблем. Главным образом, проблему загрязненности воздуха. Хотя сама проблема считается экологической, но ее основы все-таки лежат в энергетике. В большей степени это частный сектор, котельные, печное отопление. И в связи с этим, в мастер-плане рассматриваются такие интересные моменты как перевод на электроотопление, субсидирование для физических лиц, юридических лиц, тех, кто будет переходить на этот вид отопления и, в целом, те мероприятия, которые направлены на то, чтобы обеспечить в Улан-Удэ чистый воздух. Вот почему это важно», - рассказал Владимир Черных, младший научный сотрудник лаборатории геоэкологии Байкальского института природопользования СО РАН, общественный экологический инспектор Бурприроднадзора.В комплексном решении заложены работы по реконструкции очистных сооружений, что также внесет большой вклад в экологию.«Мастер-план предусматривает реконструкцию очистных сооружений, что позволит снизить сбросы стоков в Байкал, реконструкцию систем теплоснабжения, в частности модернизацию ТЭЦ 2, что снизит нагрузку на ТЭЦ 1, также реконструкцию электрических сетей, что позволит перевести частный сектор на электрическое отопление. Это, безусловно, в разы снизит выбросы загрязняющих средств в атмосферу», - поддержал коллегу член Общественной палаты Бурятии Дмитрий Дармаев.Фото: pixabay.com