Общество 15.03.2023 в 11:00

Для столицы Бурятии президент России выделил проблему чистого воздуха

Экологи объяснили, почему важна реализация мастер-плана развития Улан-Удэ
A- A+
Текст: Номер один
Для столицы Бурятии президент России выделил проблему чистого воздуха
Президент России Владимир Путин провел 14 марта в Бурятии совещание по программам развития дальневосточных городов. На развитие Улан-Удэ до 203 года будет дополнительно направлено 150 млрд рублей. Они пойдут на реализацию мероприятий, которые заложены в мастер-плане развития.

Глава государства не раз обращал внимание на важность экологических мер при разработке мастер-плана. Для столицы Бурятии он выделил проблему чистого воздуха.

«Основным источником загрязнения является частный жилой сектор: люди вынуждены – именно вынуждены – отапливать дома углём и дровами. Я уже сказал и ещё раз подчеркну: именно вынуждены, потому что других возможностей просто нет. Я обращаю внимание коллег: это системная проблема и она требует системного подхода для решения. Предстоит большая работа, связанная с модернизацией электро- и теплоснабжения, строительством качественного жилья и инфраструктуры, износ которой в некоторых местах близок к критическим отметкам», - отметил президент.

Для экологов мастер-план представляет интерес как наиболее вероятный способ решения давних проблем, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Разработаны мероприятия, решающие ряд экологических проблем. Главным образом, проблему загрязненности воздуха. Хотя сама проблема считается экологической, но ее основы все-таки лежат в энергетике. В большей степени это частный сектор, котельные, печное отопление. И в связи с этим, в мастер-плане рассматриваются такие интересные моменты как перевод на электроотопление, субсидирование для физических лиц, юридических лиц, тех, кто будет переходить на этот вид отопления и, в целом, те мероприятия, которые направлены на то, чтобы обеспечить в Улан-Удэ чистый воздух. Вот почему это важно», - рассказал Владимир Черных, младший научный сотрудник лаборатории геоэкологии Байкальского института природопользования СО РАН, общественный экологический инспектор Бурприроднадзора.

В комплексном решении заложены работы по реконструкции очистных сооружений, что также внесет большой вклад в экологию.

«Мастер-план предусматривает реконструкцию очистных сооружений, что позволит снизить сбросы стоков в Байкал, реконструкцию систем теплоснабжения, в частности модернизацию ТЭЦ 2, что снизит нагрузку на ТЭЦ 1, также реконструкцию электрических сетей, что позволит перевести частный сектор на электрическое отопление. Это, безусловно, в разы снизит выбросы загрязняющих средств в атмосферу», - поддержал коллегу член Общественной палаты Бурятии Дмитрий Дармаев.

Фото: pixabay.com
Теги
экология воздух президент РФ

Все новости

Жительница Бурятии взыскала с дорожников ущерб за ДТП
15.03.2023 в 11:13
Для столицы Бурятии президент России выделил проблему чистого воздуха
15.03.2023 в 11:00
В Бурятии оказывают помощь жене мобилизованного с новорожденным ребенком
15.03.2023 в 10:55
Северобайкальск газифицируют с помощью СПГ
15.03.2023 в 10:13
Владимиру Путину рассказали о планах по развитию Северобайкальска
15.03.2023 в 09:53
Винные реки, закусочные берега
15.03.2023 в 09:00
Расчет при увольнении
15.03.2023 в 09:00
Глава Бурятии о перспективах Улан-Удэ: «Город станет красивым, комфортным для людей»
15.03.2023 в 07:25
Глава Бурятии – Путину: «У нас действительно республика меняется, и люди это чувствуют»
15.03.2023 в 06:38
«Газпром» даст газ в Забайкалье и Бурятию к 2029-2030 годам
15.03.2023 в 01:52
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

Читайте также
Жительница Бурятии взыскала с дорожников ущерб за ДТП
Женщина врезалась в кучу щебня, которая лежала на проезжей части
15.03.2023 в 11:13
В Бурятии оказывают помощь жене мобилизованного с новорожденным ребенком
Женщина в одиночку не может справиться с большим хозяйством
15.03.2023 в 10:55
Винные реки, закусочные берега
В Мухоршибири творятся чудные дела
15.03.2023 в 09:00
Расчет при увольнении
В какой срок должны произвести?
15.03.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru