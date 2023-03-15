Общество 15.03.2023 в 11:13

Жительница Бурятии взыскала с дорожников ущерб за ДТП

Женщина врезалась в кучу щебня, которая лежала на проезжей части
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии взыскала с дорожников ущерб за ДТП
Судебные приставы помогли жительнице Бурятии вернуть деньги за поврежденный в ДТП автомобиль. Авария произошла на 275-м км. автодороги Гусиноозерск – Петропавловка - Закаменск.

Как рассказали в УФССП Бурятии, женщина за рулем автомобиля не успела затормозить и въехала в насыпь щебня, находившуюся на проезжей части ремонтируемой дороги. Организация, которая проводила ремонт, не установила какие-либо дорожные знаки, предупреждающие водителей об опасности для движения и об объезде имеющегося препятствия. Кроме того, не было организовано временное управление транспортными потоками, хотя фактически для движения транспортных средств могла использоваться только одна полоса.

Суд частично удовлетворил иск пострадавшей, обязав дорожную организацию возместить половину суммы материального ущерба - 60 тысяч рублей.
 
«Возбудив исполнительное производство, судебный пристав разъяснил должникам срок для оплаты, а также последствия уклонения от исполнения решения суда. В качестве одной из мер принудительного характера он вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспорта организации. В результате принятых мер задолженность была погашена в полном объеме», - сообщили в УФССП.

Фото: «Номер один»
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