Труба пойдет в Улан-Удэ от Наушек

«Газпром» приступил к актуализации генеральной схемы газификации Бурятии и Забайкальского края. Об этом заявил на совещании по развитию дальневосточных городов глава «Газпрома» Алексей Миллер. Совещание прошло 14 марта на площадке Улан-Удэнского авиационного завода в режиме видеоконференции. Вот что говорилось о газификации республики (по стенограмме kremlin.ru) .Мы заложили максимальный сценарий из тех запросных сценариев, которые есть со стороны субъектов Российской Федерации. Труба пройдет от населенного пункта Наушки. Это пункт, через который проходит газопровод «Сила Сибири – 2» экспортной ориентации. Наушки – это как раз направление на Монголию. И от Наушек – в сторону, соответственно, севера, северо-востока, в сторону Улан-Удэ и в сторону Читы.Расстояние от Наушек до Улан-Удэ – 250 километров, не очень сложная трасса будет. Почему? Потому что она будет проложена вдоль автодороги. Протяженность магистрального газопровода составит 250 километров. Что касается Читы – до Читы 700 километров. И, соответственно, следующий, второй этап после того, как мы дойдем до Улан-Удэ, это Чита.Еще раз подчеркиваю: заложены максимальные объемы потребления. Могу сказать, что они, без сомнения, большие для региона Дальнего Востока, хотя в целом для страны, конечно же, это не сверхбольшие объемы. Запрос на два субъекта Российской Федерации на сегодняшний день – 3,5 миллиарда кубических метров газа.Что касается сроков – в проекте протокола по итогам совещания нам дано поручение: до 1 января 2032 года. Имея опыт работы по «Силе Сибири», можно сказать, что этот срок может быть, конечно же, приближен, потому что реализация такого масштабного проекта магистрального газопровода непосредственно с отводом на Улан-Удэ и Читу, Владимир Владимирович, срок, в который можно вложиться, – пять с половиной лет. Соответственно, как только принимается окончательное инвестиционное решение, – а окончательное инвестиционное решение принимается в момент подписания контракта, – начинается отсчет времени.Если такое окончательное инвестиционное решение будет принято в 2023 году, то можно сказать, что это будет не 2032 год, а 2029–2030-й. Все зависит от того, как быстро будет принято окончательное инвестиционное решение.Хочу поблагодарить глав субъектов Российской Федерации, особенно Цыденова Алексея Самбуевича – за конструктивный диалог, понимание той природоохранной специфики, которая есть на территории Бурятии, и, конечно же, поблагодарить Осипова Александра Михайловича – за конструктивный диалог и за ту работу, которую мы провели в части определения сценариев по объему подачи газа в Забайкальский край.Что касается Северобайкальска, Владимир Владимирович, в проекте протокола «Газпрому» нет поручений. Почему? Потому что предполагается, что Северобайкальск будет газифицирован сжиженным природным газом. Окончательного решения нет по той компании, которая будет осуществлять газификацию Северобайкальска.Это направление бизнеса в нашей стране не является монопольным, соответственно, сделано поручение правительству по организации этой работы. Будет это поручено «Газпрому» – выполнит «Газпром»; не «Газпрому» – значит, выполнит какая-то другая компания, без сомнения.В чем причина, почему трубопроводный газ не может прийти в Северобайкальск? Запрос по максимальной потребности Северобайкальска по сравнению с той потребностью, которая есть в Бурятии, в Забайкальском крае, в Улан-Удэ и Чите, в 75 раз ниже, чем в этих двух субъектах Российской Федерации, а расстояние от магистрального газопровода, будь то «Сила Сибири» или «Сила Сибири – 2», соответственно, от «Силы Сибири – 2» – 440 километров, а от «Силы Сибири» – 500 километров. Конечно, без сомнения, экономически эффективной является газификация Северобайкальска, что называется, автономной газификацией за счет сжиженного природного газа.Владимир Владимирович, хочу Вас заверить, что все поручения, которые подготовлены в администрации президента, в правительстве Российской Федерации, «Газпромом» по вышеназванным городам будут выполнены.Алексей Борисович, я правильно Вас понял, что при реализации проекта «Сила Сибири – 2» и газификация Бурятии, включая, прежде всего, Улан-Удэ, и Читы – они [проекты магистральной газификации] становятся экономически возможными, целесообразными и могут быть поставлены в план нашей совместной работы?Да. Владимир Владимирович, в рамках вчерашнего разговора – я хотел, если позволите, буквально еще несколько слов дополнить – я Вам вчера докладывал о некоторых базовых принципах реализации проекта. С учетом проектных объемов прокачки газа по «Силе Сибири – 2» в условиях других принципов, которые закладываются в реализацию этого проекта, этот газопровод протяженностью 700 километров (250 километров – на Улан-Удэ и протяженностью далее на Читу 700 километров, то есть еще плюс 450 километров) при объеме 3,5 миллиарда кубометров газа (а на сегодняшний день на этапе той работы, которую мы уже начали, не дожидаясь актуализации генеральной схемы, – 3,5 миллиарда кубометров газа в год) проект становится рентабельным. Если объем газопотребления в этих субъектах Российской Федерации будет расти еще больше, конечно же, этот газопровод-отвод на 700 километров станет еще более рентабельным.Ясно. Маршрут магистральной системы вы уже практически определили?: Да.В.Путин: Отлично. Спасибо большое.(………..)Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Добрый день!Владимир Владимирович, разрешите остановиться на тех двух городах, которые Вы озвучили, – это Чита и Улан-Удэ. Чем они отличаются между собой? Чита попала в список особо грязных городов из-за воздуха еще в 2019 году. В чем мы продвинулись? Мы оценили загрязнители: 50 процентов – это частный сектор, остальное – это была ТЭЦ-1, которая принадлежит нашим коллегам из «РусГидро». Решили вопрос с финансированием и Читу профинансировали на девять миллиардов 200 миллионов рублей.: Эта теплоэлектростанция очень старая. Она какого года?Владимир Владимирович, врать не будут, но с прошлого столетия. Я могу сказать, что «РусГидро» – молодцы: задачу выполнили. Они почти на 16 процентов от всего загрязнения воздуха в Чите – с помощью модернизации этой котельной – исключили загрязняющие вещества. Мы это уже фиксируем. Это как результат за это время с 2019 года.Потом следующее сделали: мы семь котельных – три закрыли, четыре модернизировали – в городе, одну закончим в этом году. И самое главное решение, которое было принято, и мы в мае этого года уже начинаем: мы начинаем тянуть газовые сети и устанавливать оборудование у людей для того, чтобы привезти газ на СПГ и начинать газифицировать город Чита. У нас в плане стоит по этому поводу дополнительно 13 тысяч домов загазифицировать и 490 километров сетей протянуть. Это по Чите. Наша задача сейчас – эту работу выполнить и в 2025–2026 годах взять еще объем в виде восьми тысяч домов и продолжить эту работу. Тогда мы в Чите наведем порядок.Что касается Улан-Удэ, здесь ситуация в самом начале. Город Улан-Удэ попал в список после Вашего поручения на Послании о том, что надо расширить этот проект и включать другие города и также в них наводить порядок.Наша задача в этом году посчитать сколько, где и оформить сводные расчеты, которые будут влиять на последующий результат. Мы должны понять загрязнители. Роспотребнадзор в течение четырех месяцев определит через лабораторные изучения, какие показатели должны уменьшиться по веществам. В течение трех месяцев мы должны разработать планы и перейти на реализацию уже того, что задумано. В принципе, это получается середина следующего года, но, Владимир Владимирович, если в докладе губернатора посмотреть внимательно, он уже в принципе видит сегодня, и мы подтверждаем те цифры и объемы работ, о которых он говорил. Они лягут во все эти документы планирования, о которых я говорил.Предложение. У нас в 2025 году есть финансирование на эту программу. Оно согласовано с Антоном Германовичем [Силуановым] и «сидит» в федеральном бюджете. Алексей Самбуевич [Цыденов] закончит проектирование уже в этом году на часть работ. Если мы с 2025 года часть денежных средств по согласованию с Антоном Германовичем перебросим на 2024-й, то мы уже в начале следующего года можем перейти к реальным работам в этом городе. Я считаю, это правильно. И параллельно синхронизировать эти работы, начать наводить порядок в городе Улан-Удэ. Если Вы поддержите, это может найти отражение в протоколе, а мы Антону Германовичу источник предложим.Спасибо за внимание.А федеральные гранты на обновление теплоснабжения Улан-Удэ – этот вопрос прорабатывался?Это Минэнерго и Минстрой.Александр Валентинович.Владимир Владимирович, спасибо.Можно я в комплексе прокомментирую все предложения, которые только что прозвучали от губернаторов?Учитывая, что мы вместе готовились и проводили совещания неоднократно, у нас большинство вопросов, касающихся вопросов газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения были согласованы. Здесь тоже хотел поблагодарить губернаторов за конструктивный подход, потому что они, действительно, непростые.По газоснабжению, чтобы закончить этот вопрос. Алексей Борисович подробно прокомментировал, мы тоже с ним подробно обсуждали. Поддерживаем эти предложения по более коротким срокам реализации магистральной инфраструктуры в рамках проекта «Сила Сибири – 2» до Улан-Удэ и Читы. Тында тоже – этот подход согласовали, это общая позиция.Что касается Северобайкальска, там действительно у нас два варианта. Мы точно поддерживаем, что нужно заходить туда в виде СПГ – как источника, есть два варианта. Это строительство рядом с Ковыктинским месторождением завода по производству СПГ, с поставками СПГ в Северобайкальск и в Байкальск, соответственно. И второй вариант – это иркутская нефтяная компания со своих месторождений.Посчитаем более экономичный вариант для региона, поскольку в любом случае с переводом на СПГ будет более дорогая гигакалория, чем сегодня за счет дешевого угля, и для региона потребуется выделять субсидии для финансирования разницы между экономически обоснованным тарифом по гигакалориям и тем, который устанавливается сегодня.Фото: kremlin.ru и mnr.gov.ru