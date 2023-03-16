В Бурятии торгуют семенами, которые не включены в Госреестр селекционных достижений

В Бурятии выявлена реализация семян овощных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ. Среди них - томат «Груша оранжевая», лук «Боярин», петрушка «Вершки и корешки» и др. Всего обнаружено 15 партий таких семян, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Специалисты отдела государственного земельного надзора, контроля качества, безопасности зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора в марте провели шесть выездных обследований в отношении ООО «Ритм». Фирма занимается реализацией семян овощных и цветочных культур в республике. В ходе выездов прошли визуальные обследования торговых точек, где реализуются пакетированные семена овощных культур.По итогам выездных обследований надзорным ведомством юридическому лицу выдано пять предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.Впрочем, ситуация хорошо известная дачникам и огородникам, когда вместо красочного овоща на упаковке люди получают на грядку, на которой не всходит ничего.Фото: 38fsvps.ru