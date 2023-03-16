Общество 16.03.2023 в 10:00

В Бурятии торгуют семенами, которые не включены в Госреестр селекционных достижений

Среди них - томат «Груша оранжевая», лук «Боярин», петрушка «Вершки и корешки»; всего 15 партий
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Текст: Номер один
В Бурятии торгуют семенами, которые не включены в Госреестр селекционных достижений
В Бурятии выявлена реализация семян овощных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ. Среди них - томат «Груша оранжевая», лук «Боярин», петрушка «Вершки и корешки» и др. Всего обнаружено 15 партий таких семян, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Специалисты отдела государственного земельного надзора, контроля качества, безопасности зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора в марте провели шесть выездных обследований в отношении ООО «Ритм». Фирма занимается реализацией семян овощных и цветочных культур в республике. В ходе выездов прошли визуальные обследования торговых точек, где реализуются  пакетированные семена овощных культур.

По итогам выездных обследований надзорным ведомством юридическому лицу выдано пять предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Впрочем, ситуация хорошо известная дачникам и огородникам, когда вместо красочного овоща на упаковке люди получают на грядку, на которой не всходит ничего.

Фото: 38fsvps.ru

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