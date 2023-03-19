Общество 19.03.2023 в 13:00
Жителей Улан-Удэ заставили платить за тепло, которого нет
Суды Бурятии снова «сыграли» на стороне ТГК-14, а не потребителей
Текст: Станислав Сергеев
Очередной улан-удэнец пошел судебной войной на энергетического монополиста ТГК-14. Он пытался доказать очевидное: раз его квартира не отапливается, значит, и за тепло платить он не обязан. Однако судьи решили иначе.
Плата за воздух
Судебные битвы между потребителями и ТГК-14 не редкость. То компания насчитает жителям сумасшедшие суммы за коммуналку, которые потом отменяет суд, то затопит чужую квартиру, то недоплатит своим же сотрудникам…
В нашем случае против монополиста выступили два жильца квартиры в Улан-Удэ. Беловы (фамилия изменена) требовали признать начисленную за тепло плату незаконной и сделать перерасчет с 2016 года. Так как срок немаленький, то и сумма, скорее всего, довольно весомая. Хотя точный размер в суде не разглашался.
Как следует из пояснений истцов, история началась в далеком 2016 году, когда у них за неуплату отключили отопительные приборы, демонтировав вентиль на трубопроводе. Плату за отопление тогда тоже прекратили взымать. Отключено тепло и по сей день.
Однако с октября 2018 года начисления возобновились, что немало удивило Беловых. Конечно, платить за тепло, которого нет, они отказались. И тогда представители ТГК-14 стали регулярно посещать суд, требуя выдать им судебные приказы о взыскании с Беловых платы за тепло. Что и стало причиной для искового заявления со стороны жильцов.
«Обязанность по оплате непоставленной тепловой энергии может быть возложена только в случае противоправного поведения собственника помещения, выраженного в самовольном демонтаже отопительного оборудования. Истцом не производился демонтаж отопительных приборов и самовольное отключение отопления. Поставка теплоносителя прекращена в результате одностороннего отказа поставщика от исполнения договора», - излагает суд их позицию.
Побочное тепло
Первая судебная схватка закончилась безоговорочной победой Беловых – Фемида решила «признать начисление оплаты за отпуск и потребление тепловой энергии за период с 01.06.2016 неправомерным, возложить на ПАО «ТГК-14» обязанность произвести перерасчет с 01.06.2016 оплаты за отпуск и потребление тепловой энергии».
Но ТГК-14 так просто не сдается. Компания пошла судиться дальше, и уже в октябре 2022 года предыдущее решение суда было отменено и производство по делу возобновилось.
Тогда Беловым снова пришлось доказывать, что раз тепловая энергия к ним в квартиру не поставляется, то и платить по факту не за что.
«Обогрев жилого помещения осуществляется за счет обогревателя. Просили учесть, что многоквартирный жилой дом изначально не был подключен к центральной системе отопления, в квартире имелась печь», - пояснили они суду.
Представитель ТГК-14 был не менее категоричен: «Многоквартирный дом подключен к централизованной системе теплоснабжения, поэтому даже при отсутствии радиаторов отопления в квартире истца обеспечивается ее обогрев за счет теплоотдачи системы отопления дома, потребление тепловой энергии истцами не прекращено. Факта демонтажа отопительных приборов в квартире истца работниками ПАО «ТГК-14» представленные в материалы дела акты не подтверждают».
История с обрезанными батареями довольно стара, но до сих пор в памяти улан-удэнцев. Напомним, несколько лет назад некие граждане в форме ТГК-14 ходили по квартирам должников и демонтировали радиаторы. А когда выяснилось, что это незаконно, в компании заявили, что знать не знают ни о каком демонтаже. Доказать обратное оказалось непросто.
Негуманный суд
В итоге повторное рассмотрение закончилось не в пользу Беловых, и на этот раз уже они обратились с жалобой. В Верховном суде Бурятии истцы рассказали, что они не демонтировали батареи и самовольно от тепла не отключались.
«Выводы суда о поддержании в квартире температурного режима, в том числе за счет теплоотдачи трубопровода, основан на неверном установлении фактических обстоятельств. Суд не дал оценку акту осмотра, не поставил на обсуждение вопрос о наличии изоляции на магистральном трубопроводе и источниках тепла в помещении истца», - настаивали Беловы.
Верховный суд республики, вникнув в ситуацию, пришел к выводу, что, несмотря на демонтаж батарей, подача тепла в квартиру не прекращалась.
«Принадлежащая истцам квартира находится в многоквартирном жилом доме, подключенном к централизованной системе теплоснабжения. Тепловая энергия подается в дом через присоединенную сеть и распределяется по всему дому по внутридомовой системе отопления, состоящей из стояков, обогревающих элементов, а также иного оборудования, расположенного на этих сетях, с помощью которой в доме поддерживаются нормативные параметры температуры воздуха, а в жилых помещениях - комфортные условия проживания», - пришли к выводу судьи.
На фотографиях из материалов дела видно, что во всех комнатах квартиры есть транзитный трубопровод. Который, по мнению суда, тоже считается источником тепла.
«В квартире истцов, расположенной в составе многоквартирного дома, не установлены отрицательные температуры, данное жилое помещение пригодно для проживания, то есть истцы фактически пользуются отоплением как общим имуществом многоквартирного дома. Доказательств того, что жилое помещение нагревается с использованием электрических обогревателей за счет электрической энергии, печного отопления, суду не представлено».
В конце концов, судебная коллегия не нашла причин для того, чтобы избавить Беловых от коммунального бремени. А значит, несмотря на отсутствие батарей, им придется платить за тепло.
Ситуация странная, но это далеко не первый подобный случай. Основные баталии по «обрезанным» квартирам уже отгремели, однако отдельные разборки все еще случаются. И потребители в очередной раз становятся заложниками странной и не совсем справедливой, но законной ситуации.
Фото: «Номер один»
Плата за воздух
Судебные битвы между потребителями и ТГК-14 не редкость. То компания насчитает жителям сумасшедшие суммы за коммуналку, которые потом отменяет суд, то затопит чужую квартиру, то недоплатит своим же сотрудникам…
В нашем случае против монополиста выступили два жильца квартиры в Улан-Удэ. Беловы (фамилия изменена) требовали признать начисленную за тепло плату незаконной и сделать перерасчет с 2016 года. Так как срок немаленький, то и сумма, скорее всего, довольно весомая. Хотя точный размер в суде не разглашался.
Как следует из пояснений истцов, история началась в далеком 2016 году, когда у них за неуплату отключили отопительные приборы, демонтировав вентиль на трубопроводе. Плату за отопление тогда тоже прекратили взымать. Отключено тепло и по сей день.
Однако с октября 2018 года начисления возобновились, что немало удивило Беловых. Конечно, платить за тепло, которого нет, они отказались. И тогда представители ТГК-14 стали регулярно посещать суд, требуя выдать им судебные приказы о взыскании с Беловых платы за тепло. Что и стало причиной для искового заявления со стороны жильцов.
«Обязанность по оплате непоставленной тепловой энергии может быть возложена только в случае противоправного поведения собственника помещения, выраженного в самовольном демонтаже отопительного оборудования. Истцом не производился демонтаж отопительных приборов и самовольное отключение отопления. Поставка теплоносителя прекращена в результате одностороннего отказа поставщика от исполнения договора», - излагает суд их позицию.
Побочное тепло
Первая судебная схватка закончилась безоговорочной победой Беловых – Фемида решила «признать начисление оплаты за отпуск и потребление тепловой энергии за период с 01.06.2016 неправомерным, возложить на ПАО «ТГК-14» обязанность произвести перерасчет с 01.06.2016 оплаты за отпуск и потребление тепловой энергии».
Но ТГК-14 так просто не сдается. Компания пошла судиться дальше, и уже в октябре 2022 года предыдущее решение суда было отменено и производство по делу возобновилось.
Тогда Беловым снова пришлось доказывать, что раз тепловая энергия к ним в квартиру не поставляется, то и платить по факту не за что.
«Обогрев жилого помещения осуществляется за счет обогревателя. Просили учесть, что многоквартирный жилой дом изначально не был подключен к центральной системе отопления, в квартире имелась печь», - пояснили они суду.
Представитель ТГК-14 был не менее категоричен: «Многоквартирный дом подключен к централизованной системе теплоснабжения, поэтому даже при отсутствии радиаторов отопления в квартире истца обеспечивается ее обогрев за счет теплоотдачи системы отопления дома, потребление тепловой энергии истцами не прекращено. Факта демонтажа отопительных приборов в квартире истца работниками ПАО «ТГК-14» представленные в материалы дела акты не подтверждают».
История с обрезанными батареями довольно стара, но до сих пор в памяти улан-удэнцев. Напомним, несколько лет назад некие граждане в форме ТГК-14 ходили по квартирам должников и демонтировали радиаторы. А когда выяснилось, что это незаконно, в компании заявили, что знать не знают ни о каком демонтаже. Доказать обратное оказалось непросто.
Негуманный суд
В итоге повторное рассмотрение закончилось не в пользу Беловых, и на этот раз уже они обратились с жалобой. В Верховном суде Бурятии истцы рассказали, что они не демонтировали батареи и самовольно от тепла не отключались.
«Выводы суда о поддержании в квартире температурного режима, в том числе за счет теплоотдачи трубопровода, основан на неверном установлении фактических обстоятельств. Суд не дал оценку акту осмотра, не поставил на обсуждение вопрос о наличии изоляции на магистральном трубопроводе и источниках тепла в помещении истца», - настаивали Беловы.
Верховный суд республики, вникнув в ситуацию, пришел к выводу, что, несмотря на демонтаж батарей, подача тепла в квартиру не прекращалась.
«Принадлежащая истцам квартира находится в многоквартирном жилом доме, подключенном к централизованной системе теплоснабжения. Тепловая энергия подается в дом через присоединенную сеть и распределяется по всему дому по внутридомовой системе отопления, состоящей из стояков, обогревающих элементов, а также иного оборудования, расположенного на этих сетях, с помощью которой в доме поддерживаются нормативные параметры температуры воздуха, а в жилых помещениях - комфортные условия проживания», - пришли к выводу судьи.
На фотографиях из материалов дела видно, что во всех комнатах квартиры есть транзитный трубопровод. Который, по мнению суда, тоже считается источником тепла.
«В квартире истцов, расположенной в составе многоквартирного дома, не установлены отрицательные температуры, данное жилое помещение пригодно для проживания, то есть истцы фактически пользуются отоплением как общим имуществом многоквартирного дома. Доказательств того, что жилое помещение нагревается с использованием электрических обогревателей за счет электрической энергии, печного отопления, суду не представлено».
В конце концов, судебная коллегия не нашла причин для того, чтобы избавить Беловых от коммунального бремени. А значит, несмотря на отсутствие батарей, им придется платить за тепло.
Ситуация странная, но это далеко не первый подобный случай. Основные баталии по «обрезанным» квартирам уже отгремели, однако отдельные разборки все еще случаются. И потребители в очередной раз становятся заложниками странной и не совсем справедливой, но законной ситуации.
Фото: «Номер один»