Жителей Улан-Удэ заставили платить за тепло, которого нет

Очередной улан-удэнец пошел судебной войной на энергетического монополиста ТГК-14. Он пытался доказать очевидное: раз его квартира не отапливается, значит, и за тепло платить он не обязан. Однако судьи решили иначе.Судебные битвы между потребителями и ТГК-14 не редкость. То компания насчитает жителям сумасшедшие суммы за коммуналку, которые потом отменяет суд, то затопит чужую квартиру, то недоплатит своим же сотрудникам…В нашем случае против монополиста выступили два жильца квартиры в Улан-Удэ. Беловы (фамилия изменена) требовали признать начисленную за тепло плату незаконной и сделать перерасчет с 2016 года. Так как срок немаленький, то и сумма, скорее всего, довольно весомая. Хотя точный размер в суде не разглашался.Как следует из пояснений истцов, история началась в далеком 2016 году, когда у них за неуплату отключили отопительные приборы, демонтировав вентиль на трубопроводе. Плату за отопление тогда тоже прекратили взымать. Отключено тепло и по сей день.Однако с октября 2018 года начисления возобновились, что немало удивило Беловых. Конечно, платить за тепло, которого нет, они отказались. И тогда представители ТГК-14 стали регулярно посещать суд, требуя выдать им судебные приказы о взыскании с Беловых платы за тепло. Что и стало причиной для искового заявления со стороны жильцов.«Обязанность по оплате непоставленной тепловой энергии может быть возложена только в случае противоправного поведения собственника помещения, выраженного в самовольном демонтаже отопительного оборудования. Истцом не производился демонтаж отопительных приборов и самовольное отключение отопления. Поставка теплоносителя прекращена в результате одностороннего отказа поставщика от исполнения договора», - излагает суд их позицию.Первая судебная схватка закончилась безоговорочной победой Беловых – Фемида решила «признать начисление оплаты за отпуск и потребление тепловой энергии за период с 01.06.2016 неправомерным, возложить на ПАО «ТГК-14» обязанность произвести перерасчет с 01.06.2016 оплаты за отпуск и потребление тепловой энергии».Но ТГК-14 так просто не сдается. Компания пошла судиться дальше, и уже в октябре 2022 года предыдущее решение суда было отменено и производство по делу возобновилось.Тогда Беловым снова пришлось доказывать, что раз тепловая энергия к ним в квартиру не поставляется, то и платить по факту не за что.«Обогрев жилого помещения осуществляется за счет обогревателя. Просили учесть, что многоквартирный жилой дом изначально не был подключен к центральной системе отопления, в квартире имелась печь», - пояснили они суду.Представитель ТГК-14 был не менее категоричен: «Многоквартирный дом подключен к централизованной системе теплоснабжения, поэтому даже при отсутствии радиаторов отопления в квартире истца обеспечивается ее обогрев за счет теплоотдачи системы отопления дома, потребление тепловой энергии истцами не прекращено. Факта демонтажа отопительных приборов в квартире истца работниками ПАО «ТГК-14» представленные в материалы дела акты не подтверждают».История с обрезанными батареями довольно стара, но до сих пор в памяти улан-удэнцев. Напомним, несколько лет назад некие граждане в форме ТГК-14 ходили по квартирам должников и демонтировали радиаторы. А когда выяснилось, что это незаконно, в компании заявили, что знать не знают ни о каком демонтаже. Доказать обратное оказалось непросто.В итоге повторное рассмотрение закончилось не в пользу Беловых, и на этот раз уже они обратились с жалобой. В Верховном суде Бурятии истцы рассказали, что они не демонтировали батареи и самовольно от тепла не отключались.«Выводы суда о поддержании в квартире температурного режима, в том числе за счет теплоотдачи трубопровода, основан на неверном установлении фактических обстоятельств. Суд не дал оценку акту осмотра, не поставил на обсуждение вопрос о наличии изоляции на магистральном трубопроводе и источниках тепла в помещении истца», - настаивали Беловы.Верховный суд республики, вникнув в ситуацию, пришел к выводу, что, несмотря на демонтаж батарей, подача тепла в квартиру не прекращалась.«Принадлежащая истцам квартира находится в многоквартирном жилом доме, подключенном к централизованной системе теплоснабжения. Тепловая энергия подается в дом через присоединенную сеть и распределяется по всему дому по внутридомовой системе отопления, состоящей из стояков, обогревающих элементов, а также иного оборудования, расположенного на этих сетях, с помощью которой в доме поддерживаются нормативные параметры температуры воздуха, а в жилых помещениях - комфортные условия проживания», - пришли к выводу судьи.На фотографиях из материалов дела видно, что во всех комнатах квартиры есть транзитный трубопровод. Который, по мнению суда, тоже считается источником тепла.«В квартире истцов, расположенной в составе многоквартирного дома, не установлены отрицательные температуры, данное жилое помещение пригодно для проживания, то есть истцы фактически пользуются отоплением как общим имуществом многоквартирного дома. Доказательств того, что жилое помещение нагревается с использованием электрических обогревателей за счет электрической энергии, печного отопления, суду не представлено».В конце концов, судебная коллегия не нашла причин для того, чтобы избавить Беловых от коммунального бремени. А значит, несмотря на отсутствие батарей, им придется платить за тепло.Ситуация странная, но это далеко не первый подобный случай. Основные баталии по «обрезанным» квартирам уже отгремели, однако отдельные разборки все еще случаются. И потребители в очередной раз становятся заложниками странной и не совсем справедливой, но законной ситуации.Фото: «Номер один»