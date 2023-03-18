В Бурятии жены военных шьют носилки, чтобы спасти мужей от смерти

Волонтер Наталья Клеткина приходит в центр, который находится на Ключевской, 63, раньше всех. Проводит за делом по шесть-восемь часов в день. При этом на СВО у нее никого из близких нет, но пройти мимо чужой беды она не может.







Помимо нижнего белья волонтеры сейчас изготавливают мягкие, бескаркасные эвакуационные полевые носилки. Во время выполнения специального задания в ходе военной службы не всегда есть возможность доставить раненого до госпиталя обычным транспортом. Именно в такие моменты эвакуационные полевые носилки помогают спасти человека без воздушного или наземного транспорта. Бескаркасные носилки напоминают кокон. Когда кладешь на них человека, стропы окутывают его со всех сторон, что повышает безопасность переноски раненого в разы. Правда денег на создание этих носилок волонтерам остро не хватает.







- Вначале, конечно, все, кому нужен был пиар, помогали. Бывало, что люди один раз помогли и сразу же потерялись. Зато вот Мухоршибирь очень хорошо помогла, они купили нам швейные машинки. Сейчас, к сожалению, все стихает, районы не так активны, как вначале. Для большинства людей СВО стала обыденным делом. Как-то раз одна из волонтеров сказала мне: «Я своих двоих уже похоронила, мне там делать больше нечего». И ушла из движения. И этот случай не единичный. Бывали и такие, кто взял гуманитарную помощь и пропал. Просто молча удалился из группы, - рассказала Ольга Ангабаева.







- С сентября я отшила 73 штуки со своими инициалами. Это просто привычка. Я же работник военной культуры. Когда работала среди военных, часто подписывалась в военном клубе «М. И.». Очень многие мои друзья и знакомые сейчас там, на СВО. Иногда думаю: «если кто-то встретит эти носилки и увидит инициалы, то, возможно, узнает, что это я, и поймет - я рядом, - предполагает Маргарита Деянышева.







- Больше всего я отшила носилок именно в январе. Около 30 штук за месяц. Такое ощущение, что этими носилками отмолила мужа. Он получил ранение, но не все тогда смогли вернуться из-под обстрела. Слава богу, остался живым. Ждем его возвращения. Больше года мы с детьми его не видели. Я должна благодарить Бога, что у моего мужа все обошлось. Буду дальше работать и другим на СВО помогать. Моего мужа не вытаскивали на моих носилках, но других же несли, и я верю, что все это не случайно, - уверена Маргарита.







Волонтерское движение «Бурятия - мы вместе!» родилось 5 октября прошлого года. Со временем к нему присоединились люди со всей республики. С первого дня своего основания они помогают разным подразделениям СВО. Жены военных уверены, что своим ежедневным трудом и молитвами они могут спасти жизнь своих мужей.В общественно-волонтерском центре «Бурятия - мы вместе!» стабильно трудится около десяти человек. Из них лишь 30% - жены военных. Центр волонтеров существует благодаря пожертвованиям, помощи военнослужащих и деньгам самих волонтеров. Возрастного ограничения здесь нет. Самому маленькому помощнику Максимке - два года. Самый пожилой волонтер - Светлана Андреевна, ей уже 90 лет. Статная женщина с идеально выглаженными на брюках стрелками - капитан на заслуженном отдыхе.Военные сами выходят на представителей организации. Просят о помощи напрямую. Чаще всего им необходимы жгуты, напашники, пятиточечники, подсумки, балаклавы, подшлемники, носилки. Женщины стараются все заказы отшить как можно быстрее.Виды гуманитарной помощи самые разные, от обычных носков до полевых печек. Из необычного можно отметить байкальскую серу. Оказалось, что наши бойцы-земляки очень скучают по привычной жевательной сере. Возможно, вкус напоминает о доме, ведь каждый живущий в Сибири когда-то ее пробовал.В полевой госпиталь раненых зачастую привозят без обуви. Ее не воруют, а специально снимают по пути из-за тяжести. Пара берцев может достигать четырех килограммов. Порой во время ожесточенного боя одежда тоже сгорает на человеке. Либо приходится разрезать ткань прямо на раненых, чтобы у медиков был доступ к пострадавшей зоне на теле. Самое главное - вовремя оказать помощь и наложить повязку.В момент приезда корреспондента «Номер один» рабочий стол завален пошитым из хлопковой ткани одноразовым нательным бельем. Подбор качественных, дышащих тканей - тоже часть заботы о здоровье бойцов. Как объясняют мастерицы, швы не используются во избежание образования пролежней у бойцов.- Сейчас я столкнулась с самой главной проблемой. У меня нет материалов, чтобы шить носилки. Нет строп - нет работы (носилки изготавливаются преимущественно из строп. – Прим. авт.). На 8 Марта я написала в сообщениях: «В этом году нам не нужны цветы. Нам нужны стропы», - сказала Маргарита Деянышева.Очень часто на созданных своими руками изделиях волонтеры вышивают разные надписи. Кто-то указывает название района, некоторые пишут: «Живи, солдат», «Спаси и сохрани», «Ом мани падме хум».Порой надписи более сухие: «Не для продажи». К сожалению, в некоторых регионах страны встречаются люди, торгующие изделиями волонтеров.Маргарита Деянышева заметила, что в последнее время число желающих помогать уменьшилось.Иногда жены военных обращаются в центр за помощью, чтобы им безвозмездно выделили какие-то вещи. После чего пошитое отправляется их мужьям, а жены пропадают с радаров. Волонтеры никого не винят, не обижаются. Прекрасно понимают, что это все психология человека.- Они думают, что взяли гумпомощь и какой-нибудь балаклавы ему на несколько лет хватит. Думают, что больше к нам не обратятся за помощью. Одна девушка недавно подписалась на нашу группу в очередной раз. А мы же всех знаем и помним. Я вижу, что она сохранена у меня в телефоне. Пишет, что вещи у мужа сгорели, просит снова помочь, - поделилась Ольга Сергеевна.В волонтерском центре большую часть носилок создает Маргарита Деянышева. Она сама из династии военных, чем очень гордится. За свою жизнь успела пожить в восьми регионах, сейчас оказалась в Бурятии. По ее словам, это невероятный край с необыкновенно сильными и мужественными людьми. На сделанных своими руками носилках Маргарита указывает личные инициалы.Спустя всего полгода после переезда в нашу республику Маргарита проводила мужа на СВО. Девушка благодарна судьбе, что оказалась в самый страшный момент ее жизни именно здесь. По словам нашей собеседницы, здесь ей спокойно и она ощущает, насколько жители республики любят свой край. Любят свою природу, людей и в любой беде стараются держаться вместе.К слову, именно с носилками она связывает почти мистическое совпадение – ее муж чудом выжил, получив ранение. Хотя из-под жесткого обстрела живыми вернулись не все.По словам волонтеров движения «Бурятия - мы вместе!», на СВО нет чужих. Сейчас в помощи нуждаются тысячи бойцов нашей страны. И волонтеры будут, как и прежде, находить силы и время, чтобы работать во имя общей победы. Сейчас организации остро не хватает средств на ткани для пошива одежды, а также на стропы, необходимые для изготовления носилок. Пожертвовать деньги на нужды СВО можно по номеру счета 2200 1507 1564 7019. А как присоединиться к общему делу, можно узнать по телефону 8-902-538-33-03.Фото: из личного архива организации «Бурятия - мы вместе!»