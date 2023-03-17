Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку маршруток до аэропорта

Прибывающие в аэропорт «Байкал» пассажиры пожаловались на длительные интервалы и заполненность автобуса № 10, следующего по маршруту: «Аэропорт - площадь Советов».- Прилетели рано утром, решили ехать на автобусе, долго ждали, потом он приехал уже заполненный, кое-как сели с сумками, ехали в пробке почти полтора часа до центра города, - пожаловались в социальных сетях Улан-Удэ туристы.Дело в том, что после закрытия маршрута № 28 на котором жители п. Аэропорт раньше добирались до Улан-Удэ, нагрузка на местную транспортную сеть заметно выросла. И пассажиры в час пик стали активно пользоваться маршрутом № 10, который в основном ранее обслуживал пассажиров аэропорта.- Мы, жители аэропорта, призываем город возобновить движение автобуса № 28 и увеличить число машин на маршруте № 10, - заявила жительница поселка Лариса Суворова.Как отмечают жители, летом ожидается резкое увеличение потока туристов в Улан-Удэ и автобусное движение может быть и вовсе парализовано.Власти обещают заняться этим вопросом в ближайшее время.- По автобусу № 28 будет проведен конкурс на работу по данной линии, что касается автобуса № 10, то к концу марта администрация города запланировала увеличение числа автобусов, выходящих на линию с восьми до десяти, - сообщил «Номер один» депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Тягачев.По словам депутата, «новые вместительные автобусы имеются, однако пока все упирается в нехватку водителей, которых ранее не могли найти из-за низких зарплат. Однако с конца прошлого года было принято решение о повышении оплаты труда для водителей городского транспорта и проблема сейчас решается».Фото: «Номер один»