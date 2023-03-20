Общество 20.03.2023 в 10:16

В Бурятии следователи помогут общественнику-поисковику

Внук знаменитого снайпера ищет захоронения советских солдат в Новгородской и Ленинградской областях
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В Бурятии следователи помогут общественнику-поисковику
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии помогут в организации экспедиции поисковика Баира Цырендашиева по увековечению памяти советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, , а также примут участие в его поездках к местам боев. Договоренность достигнута на встрече и.о. руководителя следственного управления Антона Золотоева и Баира Цырендашиева, сообщили в пресс-службе управления.

Баир Батодалаевич Цырендашиев, участник многочисленных поисковых экспедиций и акций по увековечению памяти советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Мужчина рассказал, что впервые он отправился к местам сражений Красной армии с фашистскими захватчиками, чтобы найти могилу своего деда – знаменитого снайпера Цырендаши Доржиева, уничтожившего почти триста врагов, один немецкий самолет и погибшего на фронте в январе 1943 года. Трудные поиски увенчались успехом, на месте найденного захоронения в деревне Мануйлово Ленинградской области он установил мемориальную плиту. С тех пор собственными силами он продолжает осуществлять поисковые экспедиции в Новгородскую и Ленинградскую области, в ходе которых отыскал места захоронений многих воинов-земляков из Бурятии, погибших на фронте, и также установил мемориальные плиты с их именами.

И.о. руководителя следственного управления рассказал, что для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи в центральном аппарате Следственного комитета создан штаб по поисковой и архивной работе, активно ведутся поиски неизвестных воинских захоронений. В архивах сотрудники пытаются установить данные погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны солдат и сведения об их родственниках, чтобы передать найденные награды и документы и отдать дань уважения подвигу героев. Поэтому руководитель управления предложил Баиру Батодалаевичу помощь в организации очередной его экспедиции.

Поисковик с благодарностью принял предложение, на карте показал маршрут предстоящей экспедиции и места захоронений фронтовиков из Бурятии, где планируется установить мемориальные плиты. В ближайшее время детали организации совместной экспедиции будут до конца проработаны и утверждены.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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война память поиски СКР

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