В Бурятии следователи помогут общественнику-поисковику

Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии помогут в организации экспедиции поисковика Баира Цырендашиева по увековечению памяти советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, , а также примут участие в его поездках к местам боев. Договоренность достигнута на встрече и.о. руководителя следственного управления Антона Золотоева и Баира Цырендашиева, сообщили в пресс-службе управления.Баир Батодалаевич Цырендашиев, участник многочисленных поисковых экспедиций и акций по увековечению памяти советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Мужчина рассказал, что впервые он отправился к местам сражений Красной армии с фашистскими захватчиками, чтобы найти могилу своего деда – знаменитого снайпера Цырендаши Доржиева, уничтожившего почти триста врагов, один немецкий самолет и погибшего на фронте в январе 1943 года. Трудные поиски увенчались успехом, на месте найденного захоронения в деревне Мануйлово Ленинградской области он установил мемориальную плиту. С тех пор собственными силами он продолжает осуществлять поисковые экспедиции в Новгородскую и Ленинградскую области, в ходе которых отыскал места захоронений многих воинов-земляков из Бурятии, погибших на фронте, и также установил мемориальные плиты с их именами.И.о. руководителя следственного управления рассказал, что для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи в центральном аппарате Следственного комитета создан штаб по поисковой и архивной работе, активно ведутся поиски неизвестных воинских захоронений. В архивах сотрудники пытаются установить данные погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны солдат и сведения об их родственниках, чтобы передать найденные награды и документы и отдать дань уважения подвигу героев. Поэтому руководитель управления предложил Баиру Батодалаевичу помощь в организации очередной его экспедиции.Поисковик с благодарностью принял предложение, на карте показал маршрут предстоящей экспедиции и места захоронений фронтовиков из Бурятии, где планируется установить мемориальные плиты. В ближайшее время детали организации совместной экспедиции будут до конца проработаны и утверждены.Фото: buryatia.sledcom.ru