Общество 20.03.2023 в 11:39

В Бурятию поступил новейший аппарат для диагностики туберкулеза

Он позволяет проводить тестпод-анализы
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятию поступил новейший аппарат для диагностики туберкулеза
С 2023 года Бурятия нарастила свой потенциал в борьбе с туберкулезом. Запущен в работу новый импортный аппарат, который позволяет проводить диагностику данного заболевания с достоверностью 98%. Об этом сегодня сообщил главный врач республиканского противотуберкулезного диспансера Валерий Кожевников. Анализ может сделать любой желающий - цена исследования 5500 рублей.

Ситуация с туберкулезом в Бурятии имеет тенденцию к улучшению. За 10 лет смертность снизилась в 3,5 раза. Болезнь легко диагностируется, главное наладить системность осмотра населения и лечения выявленных больных. А в Бурятии все профмероприятия идут в полном объеме.

Лечение пациентов довольно дорогое. На одного человека тратится 1-1,2 млн рублей. А если выявлен лекарственно устойчивый туберкулез, то стоимость лечение больного может доходить до 2 млн рублей.

На первом месте в республике стоит туберкулез легкого. Затем идет туберкулез костей, мочеполовой системы и др. Уклонистов, избегающих лечения, становится меньше. Но растет число случаев комбинированных заболеваний «ВИЧ+туберкулез».

23-24 марта (с 10 до 17 часов) на площади Советов в Улан-Удэ будет работать передвижной флюроограф. Всех желающих приглашают пройти обследование.

Сегодня на активном учете в республиканском противотуберкулезном диспансере стоит около 700 человек.

Фото: pixabay.com
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