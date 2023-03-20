Общество 20.03.2023 в 12:43

В лесах Улан-Удэ злоумышленники целенаправленно портят противопожарные аншлаги

Столица Бурятии готовится к пожароопасному сезону
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Текст: Петр Санжиев
В лесах Улан-Удэ злоумышленники целенаправленно портят противопожарные аншлаги
К началу нового пожароопасного сезона в Улан-Удэ поступит трактор ДТ-75, в котором очень нуждается город. Стоимость техники 6,5 млн рублей. Кроме того, проведут капитальный ремонт существующего трактора, который изношен практически на сто процентов. На это выделено 1,5 млн рублей.

Особый противопожарный режим в Улан-Удэ, как и в сельских районах Бурятии, еще не введен. Скорее всего, его введут в начале апреля, как в прошлом году. Тогда, напомним, он стартовал в начале апреля и завершился в конце сентября, продлившись 165 дней.

В Улан-Удэ есть два лесничества - Аршанское и Октябрьское. В этом сезоне там планируется установить 96 аншлагов на противопожарную тему - с предупреждениями о запрете на посещение леса. Как отмечают специалисты, очень много аншлагов в лесах целенаправленно портится злоумышленниками. Причем именно тех, которые предупреждают о запрете посещения лесов. Аншлаги на тему клещевого энцефалита или на общую тему «Берегите лес» нападениям не подвергаются.

В летний сезон будет вестись патрулирование леса, установят шлагбаумы, уже согласован план тушения лесных пожаров. Особое внимание уделят Верхней Березовке, «сотым» кварталам, микрорайону Дивизионный. В прошлом году было обустроено 300 км минерализованных полос. В этом году сделают столько же.

Возле леса в Улан-Удэ расположено немало домов. Всех владельцев предупреждают, что необходимо скосить сухую растительность. Ее потом можно заложить в компостную яму, а можно сжечь с соблюдением правил (до введения особого противопожарного режима). Есть вариант заключения договора с фирмами, которые вывозят отходы, чтобы они вывезли траву за плату («ЭкоАльянс» этим направлением не занимается).

Фото: «Номер один»
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