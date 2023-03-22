Общество 22.03.2023 в 10:23

В Бурятии на озере Гусиное под лёд частично провалился автомобиль

Водитель эвакуировался самостоятельно, спасатели отогрели его и доставили на берег
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В Бурятии на озере Гусиное под лёд частично провалился автомобиль
В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу накануне поступила информация о том, что на озере Гусиное под лед частично провалился легковой автомобиль, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По имеющейся информации, водитель, несмотря на установленный рядом с въездом запрещающий знак, выехал на лёд. Водитель ехал через озеро из города Гусиноозерск в село Бараты, в 300 метрах от берега передняя часть автомобиля провалилась под лёд, водитель эвакуировался самостоятельно.

Для оказания помощи пострадавшему на место происшествия оперативно выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы. По прибытию спасателей  БРПСС отогрели пострадавшего мужчину и доставили его на берег, от медицинской помощи он отказался. По уточненной информации, автомобиль эвакуирован на берег.

Спасатели предупреждают граждан и гостей республики о том, что выезд автомобилей на лед возможен только в специально разрешенных местах. Из-за повышения температуры окружающий среды выезд на лед опасен!

Фото: 03.mchs.gov.ru
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