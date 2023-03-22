В Бурятии на озере Гусиное под лёд частично провалился автомобиль

В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу накануне поступила информация о том, что на озере Гусиное под лед частично провалился легковой автомобиль, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По имеющейся информации, водитель, несмотря на установленный рядом с въездом запрещающий знак, выехал на лёд. Водитель ехал через озеро из города Гусиноозерск в село Бараты, в 300 метрах от берега передняя часть автомобиля провалилась под лёд, водитель эвакуировался самостоятельно.Для оказания помощи пострадавшему на место происшествия оперативно выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы. По прибытию спасателей БРПСС отогрели пострадавшего мужчину и доставили его на берег, от медицинской помощи он отказался. По уточненной информации, автомобиль эвакуирован на берег.Спасатели предупреждают граждан и гостей республики о том, что выезд автомобилей на лед возможен только в специально разрешенных местах. Из-за повышения температуры окружающий среды выезд на лед опасен!Фото: 03.mchs.gov.ru