Общество 22.03.2023 в 14:45
В Бурятии из старинных старообрядческих сел в город вывозят столетние дома
Поставить на новом месте старинный дом в два раза дешевле, чем строить из свежего пиломатериала
Текст: Номер один
В Бурятии из Мухоршибирского района за последние три года вывезено в город 52 деревянных дома. В основном из семейских сел. Об этом сообщил председатель Комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев.
Столетний сруб дешевле и надежнее
«Домам по сто лет, нижние венцы убирают и ставят на Левом берегу в Улан-Удэ. Это в два раза дешевле, чем строить из свежего пиломатериала. Нужно разработать меры, чтобы стимулировать внутренний спрос, организовать полную цепочку деревянного домостроения», - сказал Анатолий Кушнарев. Он провел совещание своего комитета, рассмотревшее проект дорожной карты по развитию деревянного домостроения и деревообработки, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
Открывая совещание, Анатолий Кушнарев отметил сложную ситуацию, сложившуюся в лесопромышленном комплексе республики. В нынешних условиях лесопромышленные предприятия вынуждены снижать объемы производства из-за западных санкций и падения цены на пиломатериалы на мировых рынках, отсутствия сбыта на внутреннем рынке, высокой инфляции и увеличения расходов на логистику.
Путин задачу поставил
В феврале на совещании по лесопромышленности президент страны Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить набор конкретных мер, которые должны позволить поддержать промышленный выпуск деревянных домокомплектов и нарастить необходимые мощности.
Внимание к отрасли на высоком государственном уровне позволяет таким лесным регионам как Бурятия, заявить о своих проектах деревянного домостроения.
По словам Анатолия Кушнарева, возведение деревянных домов для жителей Бурятии является традиционным, но из-за общей экономической и геополитической ситуации и введенных санкций цены на пиломатериал растут, а многие предприятии лесопромышленной отрасли под угрозой закрытия. Несмотря на все это, у населения есть спрос на деревянные дома, об этом свидетельствует и такой факт, что люди вывозят старые дома из сельских районов для строительства в пригородной зоне Улан-Удэ.
Дорожная карта уже есть
В Бурятии разработана дорожная карта «Развитие кластера деревянного домостроения и деревообработки». Ее на совещании представила координатор проекта, председатель комитета по строительству и ЖКХ Торгово-промышленной палаты Бурятии Раиса Санжицыренова. Она рассказала об основных задачах кластера на ближайшую перспективу. Одной из задач является возможность вхождения кластера из Бурятии в перечень перспективных проектов Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России для получения субсидии.
Государство готово оказывать поддержку в развитии промышленных кластеров и компенсировать затраты при реализации проектов. Если в рамках кластера будет разрабатываться нужный и полезный проект, коим является деревянное домостроение, то предприятия, объединённые в производственную цепочку, смогут рассчитывать на субсидию для реализации такого проекта.
По итогам рабочего совещания проект дорожной карты по развитию деревянного домостроения и деревообработки в Бурятии был в целом одобрен. Торгово-промышленной палате республики рекомендовано доработать этот проект и определить якорное предприятин планируемого кластера. Правительству рекомендовано рассмотреть проект дорожной карты по развитию деревянного домостроения и деревообработки на специальном заседании научно-технического совета при министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. Кроме того, участники совещания решили создать рабочую группу по развитию деревянного домостроения.
Дело за внутренним спросом?
Об актуальности этой темы свидетельствуют данные Бурятстата. В январе-декабре 2022 года в республике введен в эксплуатацию (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 2571 жилой дом (3401 квартира) общей площадью почти 292 тыс квадратных метров. Населением за счет собственных и заемных средств построено жилых домов общей площадью 250 тыс квадратных метров, что составило 85,8 % общего объема введенного в республике жилья. Из них 52 тыс квадратных метров – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. И это точно деревянное строительство.
Иными словами, жители республики продолжают строить из дерева, несмотря на то, что ситуация в отрасли крайне противоречивая.Пандемия и санкции подкосили экспорт. Но с другой стороны. «Действующий запрет на экспорт круглого леса и низкий спрос на продукты переработки древесины в Китае, в основном на рынке сбыта лесопромышленных предприятий республики, способствовали расширению предложения пиломатериалов на региональном рынке и продолжению снижения цен на них в годовом выражении», - констатировали специалисты республиканского отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ.
Ну вот - прекрасная возможность начать более активно стимулировать внутренний спрос для оживления отрасли.
Фото: «Номер один»
Столетний сруб дешевле и надежнее
«Домам по сто лет, нижние венцы убирают и ставят на Левом берегу в Улан-Удэ. Это в два раза дешевле, чем строить из свежего пиломатериала. Нужно разработать меры, чтобы стимулировать внутренний спрос, организовать полную цепочку деревянного домостроения», - сказал Анатолий Кушнарев. Он провел совещание своего комитета, рассмотревшее проект дорожной карты по развитию деревянного домостроения и деревообработки, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
Открывая совещание, Анатолий Кушнарев отметил сложную ситуацию, сложившуюся в лесопромышленном комплексе республики. В нынешних условиях лесопромышленные предприятия вынуждены снижать объемы производства из-за западных санкций и падения цены на пиломатериалы на мировых рынках, отсутствия сбыта на внутреннем рынке, высокой инфляции и увеличения расходов на логистику.
Путин задачу поставил
В феврале на совещании по лесопромышленности президент страны Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить набор конкретных мер, которые должны позволить поддержать промышленный выпуск деревянных домокомплектов и нарастить необходимые мощности.
Внимание к отрасли на высоком государственном уровне позволяет таким лесным регионам как Бурятия, заявить о своих проектах деревянного домостроения.
По словам Анатолия Кушнарева, возведение деревянных домов для жителей Бурятии является традиционным, но из-за общей экономической и геополитической ситуации и введенных санкций цены на пиломатериал растут, а многие предприятии лесопромышленной отрасли под угрозой закрытия. Несмотря на все это, у населения есть спрос на деревянные дома, об этом свидетельствует и такой факт, что люди вывозят старые дома из сельских районов для строительства в пригородной зоне Улан-Удэ.
Дорожная карта уже есть
В Бурятии разработана дорожная карта «Развитие кластера деревянного домостроения и деревообработки». Ее на совещании представила координатор проекта, председатель комитета по строительству и ЖКХ Торгово-промышленной палаты Бурятии Раиса Санжицыренова. Она рассказала об основных задачах кластера на ближайшую перспективу. Одной из задач является возможность вхождения кластера из Бурятии в перечень перспективных проектов Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России для получения субсидии.
Государство готово оказывать поддержку в развитии промышленных кластеров и компенсировать затраты при реализации проектов. Если в рамках кластера будет разрабатываться нужный и полезный проект, коим является деревянное домостроение, то предприятия, объединённые в производственную цепочку, смогут рассчитывать на субсидию для реализации такого проекта.
По итогам рабочего совещания проект дорожной карты по развитию деревянного домостроения и деревообработки в Бурятии был в целом одобрен. Торгово-промышленной палате республики рекомендовано доработать этот проект и определить якорное предприятин планируемого кластера. Правительству рекомендовано рассмотреть проект дорожной карты по развитию деревянного домостроения и деревообработки на специальном заседании научно-технического совета при министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. Кроме того, участники совещания решили создать рабочую группу по развитию деревянного домостроения.
Дело за внутренним спросом?
Об актуальности этой темы свидетельствуют данные Бурятстата. В январе-декабре 2022 года в республике введен в эксплуатацию (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 2571 жилой дом (3401 квартира) общей площадью почти 292 тыс квадратных метров. Населением за счет собственных и заемных средств построено жилых домов общей площадью 250 тыс квадратных метров, что составило 85,8 % общего объема введенного в республике жилья. Из них 52 тыс квадратных метров – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. И это точно деревянное строительство.
Иными словами, жители республики продолжают строить из дерева, несмотря на то, что ситуация в отрасли крайне противоречивая.Пандемия и санкции подкосили экспорт. Но с другой стороны. «Действующий запрет на экспорт круглого леса и низкий спрос на продукты переработки древесины в Китае, в основном на рынке сбыта лесопромышленных предприятий республики, способствовали расширению предложения пиломатериалов на региональном рынке и продолжению снижения цен на них в годовом выражении», - констатировали специалисты республиканского отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ.
Ну вот - прекрасная возможность начать более активно стимулировать внутренний спрос для оживления отрасли.
Фото: «Номер один»