Общество 22.03.2023 в 17:52

В Улан-Удэ возобновили авиарейсы до Хабаровска

Еще открыли продажу билетов до Красноярска
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ возобновили авиарейсы до Хабаровска

В столице Бурятии директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал, что авиакомпания Аврора открыла продажу на рейсы «Улан-Удэ – Хабаровск» и «Улан-Удэ – Красноярск». Этим он поделился в своих социальных сетях, приложив скриншот электронного билета. 



Ранее в местных СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что рейсы до Хабаровска пропали из продажи, что взволновало многих жителей. 


Фото: Номер один; скриншот

Теги
аэропорт байкал хабаровский край

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