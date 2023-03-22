В Улан-Удэ возобновили авиарейсы до Хабаровска

В столице Бурятии директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал, что авиакомпания Аврора открыла продажу на рейсы «Улан-Удэ – Хабаровск» и «Улан-Удэ – Красноярск». Этим он поделился в своих социальных сетях, приложив скриншот электронного билета.







Ранее в местных СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что рейсы до Хабаровска пропали из продажи, что взволновало многих жителей.





Фото: Номер один; скриншот