Общество 22.03.2023 в 17:52
В Улан-Удэ возобновили авиарейсы до Хабаровска
Еще открыли продажу билетов до Красноярска
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев рассказал, что авиакомпания Аврора открыла продажу на рейсы «Улан-Удэ – Хабаровск» и «Улан-Удэ – Красноярск». Этим он поделился в своих социальных сетях, приложив скриншот электронного билета.
Ранее в местных СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что рейсы до Хабаровска пропали из продажи, что взволновало многих жителей.
Фото: Номер один; скриншот