Общество 24.03.2023 в 06:00
В Улан-Удэ новоселы засудили «Бест плюс»
Компанию заставили отремонтировать разваливающуюся высотку
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ строительная компания «Бест Плюс» выполнила гарантийный ремонт дома по ул. Боевой, 5В. Жильцы новостройки добивались ремонта несколько лет, людям даже пришлось судиться с компанией.
Проблемная новостройка
Высотка по ул. Боевой, 5В, сразу после того, как в нее стали заселяться люди, начала приносить новоселам немало хлопот и неудобств. Наше издание в 2020 году подробно рассказывало о том, что именно не так в новом доме. Позволим себе напомнить некоторые, наиболее яркие детали.
13-этажный дом снаружи был отделан облицовочным кирпичом. Он потемнел, растрескался и деформировался, между фундаментом и отмосткой образовались провалы. Возле дома располагалась только детская площадка с остатками строительного мусора.
Однако это еще только «цветочки» - то, что видно невооруженным глазом при рассмотрении дома снизу и снаружи. Люди также жаловались на протекающую крышу, трещины в стенах, проседание отмосток, некачественную тонкую плитку на полу в подъездах.
По стенам некоторых квартир в новостройке виднелись глубокие трещины, а в квартире зимой стоял холод и гуляли сквозняки.
Крыша новостройки оказалась плоской, осадки с нее скатывались в расположенное по центру отверстие, где, согласно экспертному заключению, по проекту должен стоять водоприемник на 1 - 1,3 кубических метра. Поставили же емкость на 0,25 «куба». Добавил проблем и зауженный размер водоотводящей трубы: вместо 250 миллиметров почему-то установили трубу меньшего диаметра - на 160 миллиметров. И при сильных осадках водоприемник быстро наполнялся, узкая труба не справлялась с ливнем и вода текла вниз.
На крыше был неправильно уложен и загнут профлист, который мог хотя бы некоторое время удерживать жидкость на крыше. В результате после сильных осадков вода лилась вниз на квартиры 13-го этажа.
Некачественный монтаж крыши и плохо работающая система ливневой канализации запустили механизм постепенного разрушения дома.
Также возмущение жильцов вызвала детская площадка, вернее, ее подобие, с наваленной там грудой строительного мусора и бетона. Жильцы собственными силами вывезли мусор. Но остатки разлитого по земле бетона оставались на площадке.
«Карманная управляшка»
Жильцы дома сразу, как только увидели все ляпы, начали устно и письменно обращаться к руководству «Бест Плюс» с просьбами провести гарантийный ремонт их дома, но получали отказы и отписки. Управляющая компания, которая должна была помочь людям в беде, на просьбы никак не реагировала. Видимо, потому, что это была управляющая, навязанная новоселам застройщиком. Задачей этой «управляшки» было как можно дальше оттягивать время и дождаться окончания пятилетнего срока строительной гарантии. Видя подобное подозрительное торможение, жильцы собрались и сменили «управляшку», избрав другую, более ответственную компанию «Стаф».
- Мы сразу же написали претензию компании об устранении недоделок, - сообщил представитель управляющей компании «Стаф» Альберт Суранов. - Небольшие косметические работы застройщик сделал, но потом начал тянуть с исполнением, и собственники подали в суд иск о некачественном строительстве с требованием устранить брак.
Жильцы подали иск в январе 2020 года. В заявлении указали на то, что детская площадка неполностью оснащена малыми архитектурными формами и что на ней лежит мусор, написали о плохой работе вытяжной вентиляции, провалах асфальта, промерзании стен, плохой ливневой канализации и протечке ливневых емкостей.
В исковом заявлении жильцы перечислили недостатки по отдельным квартирам дома. Так, в одной из квартир отмечены трещины в стенах – в прихожей, возле санузла, в зале, в спальне, возле окна. Некоторые из них даже сквозные - от пола до потолка. На балконе не закрывались створки лоджии и летом во время дождей там бежала вода, из-за этого на балконе испортилась отделка. Также собственник квартиры жаловался на «очень большую слышимость соседей в спальне и санузле», холодные полы, сквозняк и запах канализации.
Всего в исковом заявлении перечислены жалобы от собственников десяти квартир. Все жильцы отмечали холодные стены, кто-то говорил о запахах из других квартир, проникающих через вентиляцию и протечку с крыш.
- В рамках гарантийных обязательств после застройщика остались недочеты по кровле, асфальтированию придомовой территории, отмосткам, укомплектованию детской площадки МАФами и другие замечания. Собственникам пришлось заказывать проведение строительной экспертизы, чтобы все это доказать, - рассказывает директор управляющей компании «Стаф» Альберт Суранов.
Недостатки устранить
По словам Альберта Суранова, и жильцам, и управляющей компании пришлось проделать немалую работу, чтобы доказать, что ремонт должен провести именно «Бест Плюс».
- Помимо экспертизы, мы поднимали проекты, представляли судье доказательства о недоукомплектованности площадки. Судья провела выездное заседание: взбиралась на крышу дома, осмотрела прилегающую территорию, - говорит Альберт Суранов.
Представитель «Бест Плюс» в суде иск признала лишь частично. Так, компания не признавала требований по малым архитектурным формам, то есть детской площадке, и по некоторым другим дефектам. «На момент передачи недостатки оборудования отсутствовали, срок предъявления требования по ним истек. Недостатки кровли и ливневой канализации устранены. Застройщик произвел работы по устранению дефекта асфальтового покрытия на территории, прилегающей к многоквартирному дому, провалов отмостков многоквартирного дома», - говорила на заседании юрист строительной фирмы.
Тем не менее Октябрьский районный суд обязал «Бест Плюс» устранить недостатки строительства многоквартирного дома. Ремонт застройщик завершил в минувшем году.
«Бест Плюс» давно известен своими промахами при возведении жилых домов. Так, летом 2022 года Госстройжилнадзор выявил ряд нарушений при строительстве многоквартирного дома по улице Модогоева. Ранее, в 2021 году, «Бест Плюс» через суд заставили ремонтировать протекающую крышу одного из домов.
Радует, что жильцам новостройки на Боевой, 5В, удалось добиться справедливости. Однако неизвестно, у всех ли новоселов хватит терпения и настойчивости отстаивать свои права перед местными строительными фирмами, которые в погоне за прибылью забывают о качестве.
Фото: «Номер один»
Проблемная новостройка
Высотка по ул. Боевой, 5В, сразу после того, как в нее стали заселяться люди, начала приносить новоселам немало хлопот и неудобств. Наше издание в 2020 году подробно рассказывало о том, что именно не так в новом доме. Позволим себе напомнить некоторые, наиболее яркие детали.
13-этажный дом снаружи был отделан облицовочным кирпичом. Он потемнел, растрескался и деформировался, между фундаментом и отмосткой образовались провалы. Возле дома располагалась только детская площадка с остатками строительного мусора.
Однако это еще только «цветочки» - то, что видно невооруженным глазом при рассмотрении дома снизу и снаружи. Люди также жаловались на протекающую крышу, трещины в стенах, проседание отмосток, некачественную тонкую плитку на полу в подъездах.
По стенам некоторых квартир в новостройке виднелись глубокие трещины, а в квартире зимой стоял холод и гуляли сквозняки.
Крыша новостройки оказалась плоской, осадки с нее скатывались в расположенное по центру отверстие, где, согласно экспертному заключению, по проекту должен стоять водоприемник на 1 - 1,3 кубических метра. Поставили же емкость на 0,25 «куба». Добавил проблем и зауженный размер водоотводящей трубы: вместо 250 миллиметров почему-то установили трубу меньшего диаметра - на 160 миллиметров. И при сильных осадках водоприемник быстро наполнялся, узкая труба не справлялась с ливнем и вода текла вниз.
На крыше был неправильно уложен и загнут профлист, который мог хотя бы некоторое время удерживать жидкость на крыше. В результате после сильных осадков вода лилась вниз на квартиры 13-го этажа.
Некачественный монтаж крыши и плохо работающая система ливневой канализации запустили механизм постепенного разрушения дома.
Также возмущение жильцов вызвала детская площадка, вернее, ее подобие, с наваленной там грудой строительного мусора и бетона. Жильцы собственными силами вывезли мусор. Но остатки разлитого по земле бетона оставались на площадке.
«Карманная управляшка»
Жильцы дома сразу, как только увидели все ляпы, начали устно и письменно обращаться к руководству «Бест Плюс» с просьбами провести гарантийный ремонт их дома, но получали отказы и отписки. Управляющая компания, которая должна была помочь людям в беде, на просьбы никак не реагировала. Видимо, потому, что это была управляющая, навязанная новоселам застройщиком. Задачей этой «управляшки» было как можно дальше оттягивать время и дождаться окончания пятилетнего срока строительной гарантии. Видя подобное подозрительное торможение, жильцы собрались и сменили «управляшку», избрав другую, более ответственную компанию «Стаф».
- Мы сразу же написали претензию компании об устранении недоделок, - сообщил представитель управляющей компании «Стаф» Альберт Суранов. - Небольшие косметические работы застройщик сделал, но потом начал тянуть с исполнением, и собственники подали в суд иск о некачественном строительстве с требованием устранить брак.
Жильцы подали иск в январе 2020 года. В заявлении указали на то, что детская площадка неполностью оснащена малыми архитектурными формами и что на ней лежит мусор, написали о плохой работе вытяжной вентиляции, провалах асфальта, промерзании стен, плохой ливневой канализации и протечке ливневых емкостей.
В исковом заявлении жильцы перечислили недостатки по отдельным квартирам дома. Так, в одной из квартир отмечены трещины в стенах – в прихожей, возле санузла, в зале, в спальне, возле окна. Некоторые из них даже сквозные - от пола до потолка. На балконе не закрывались створки лоджии и летом во время дождей там бежала вода, из-за этого на балконе испортилась отделка. Также собственник квартиры жаловался на «очень большую слышимость соседей в спальне и санузле», холодные полы, сквозняк и запах канализации.
Всего в исковом заявлении перечислены жалобы от собственников десяти квартир. Все жильцы отмечали холодные стены, кто-то говорил о запахах из других квартир, проникающих через вентиляцию и протечку с крыш.
- В рамках гарантийных обязательств после застройщика остались недочеты по кровле, асфальтированию придомовой территории, отмосткам, укомплектованию детской площадки МАФами и другие замечания. Собственникам пришлось заказывать проведение строительной экспертизы, чтобы все это доказать, - рассказывает директор управляющей компании «Стаф» Альберт Суранов.
Недостатки устранить
По словам Альберта Суранова, и жильцам, и управляющей компании пришлось проделать немалую работу, чтобы доказать, что ремонт должен провести именно «Бест Плюс».
- Помимо экспертизы, мы поднимали проекты, представляли судье доказательства о недоукомплектованности площадки. Судья провела выездное заседание: взбиралась на крышу дома, осмотрела прилегающую территорию, - говорит Альберт Суранов.
Представитель «Бест Плюс» в суде иск признала лишь частично. Так, компания не признавала требований по малым архитектурным формам, то есть детской площадке, и по некоторым другим дефектам. «На момент передачи недостатки оборудования отсутствовали, срок предъявления требования по ним истек. Недостатки кровли и ливневой канализации устранены. Застройщик произвел работы по устранению дефекта асфальтового покрытия на территории, прилегающей к многоквартирному дому, провалов отмостков многоквартирного дома», - говорила на заседании юрист строительной фирмы.
Тем не менее Октябрьский районный суд обязал «Бест Плюс» устранить недостатки строительства многоквартирного дома. Ремонт застройщик завершил в минувшем году.
«Бест Плюс» давно известен своими промахами при возведении жилых домов. Так, летом 2022 года Госстройжилнадзор выявил ряд нарушений при строительстве многоквартирного дома по улице Модогоева. Ранее, в 2021 году, «Бест Плюс» через суд заставили ремонтировать протекающую крышу одного из домов.
Радует, что жильцам новостройки на Боевой, 5В, удалось добиться справедливости. Однако неизвестно, у всех ли новоселов хватит терпения и настойчивости отстаивать свои права перед местными строительными фирмами, которые в погоне за прибылью забывают о качестве.
Фото: «Номер один»
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