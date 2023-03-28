Общество 28.03.2023 в 09:00

Прослушка телефона

Законно ли это?
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Текст: Номер один
Прослушка телефона
Pixabay

Вопрос: «Мой очень ревнивый муж грозится поставить прослушку на мой телефон. Законно ли это?»

Марина П.

Нарушение тайны телефонных переговоров (в простонародье прослушка) запрещено. Статья 138 Уголовного кодекса РФ за данное деяние предусматривает наказание. Исключение составляет лишь прослушка правоохранительными органами.

Прослушивание телефонных разговоров может осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» либо в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ в рамках возбужденного уголовного дела.

Стоит отметить, что даже правоохранительным органам получить разрешение на прослушивание телефонов не так-то просто. Для этого необходимо собрать и предъявить соответствующую информацию, подтверждающую необходимость прослушки.

Таким образом, если у вас есть основания подозревать, что телефон прослушивают и, тем более, если имеются какие-либо доказательства этого, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

 

 

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